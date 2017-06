Kabelloze lift in Berlijns kantoorgebouw

De eerste horizontale-verticale kabelloze lift wordt toegepast in OVG Real Estate’s nieuwe project: East Side Tower in Berlijn. De lift genoemd ‘MULTI’ werd ontwikkeld door staalproducent thyssenkrupp.

Dit zijwaarts bewegende liftsysteem kan worden vergeleken met een metrosysteem in een gebouw. De lift werkt zonder hoogtelimiet en kan zowel verticaal als horizontaal bewegen en biedt daarom nieuwe mogelijkheden voor innovatieve architectuur. De wereldpremière van de lift staat tevens in het teken van de aankondiging van OVG als eerste partner van thyssenkrupp.

“Het is een groot genoegen dat de eerste MULTI-lift in ons meest recente project wordt geïnstalleerd in de East Side Tower Berlijn”, vertelt CEO Coen van Oostrom van OVG. “Het gebouw ligt naast de bekende Mercedes-Benz zone en bij de centrale Warschauer Strasse. Het wordt het nieuwe herkenningspunt van de Berlijnse skyline. Continue innovaties in smart tech, duurzaamheid en focus op gezondheid drijven OVG en zorgen ervoor dat we de concurrentie een stap voor blijven. Dit is daarom een perfecte match voor ons.”

Minder wachttijd, minder ruimte

Bijna 200 vertegenwoordigers uit de bouwindustrie kwamen bijeen ter gelegenheid van de onthulling, waaronder grote ontwikkelaars, architecten en ingenieurs van over de hele wereld. Ook Andreas Schierenbeck, CEO van thyssenkrupp Elevator was aanwezig: “We geloven dat het MULTI-liftsysteem een gamechanger is die manier waarop mensen in een bebouwde omgeving bewegen, werken en leven gaat transformeren. De lift zorgt voor minder wachttijd voor ‘passagiers’ en neemt aanzienlijk minder ruimte in van een gebouw.”

Daarnaast heeft de MULTI tot 50 procent meer transportcapaciteit en kan het 60% van de maximale energie besparen, vergeleken met conventionele liftsystemen. De 2 factoren vormen een belangrijke verbetering voor hoogbouw. Een huidige liftschacht kan zo’n 40% van een gebouw innemen, terwijl de MULTI-schacht kleiner is en de bruikbare ruimte tot 25% kan verhogen.