Samen duurzaam handelen in gerenoveerd kantoorgebouw

Kantoorgebouw Nieuwe Vaart in Utrecht biedt meer dan een doorsnee werkomgeving voor een grote groep maatschappelijke organisaties. De huurders hebben zich toegelegd zo duurzaam mogelijk te handelen. Ook maken zij het mogelijk dat in het pand mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe toekomst vinden.

Het Office Fund van Bouwinvest REIM is al lange tijd eigenaar van Nieuwe Vaart. Na het vertrek van de gemeente Utrecht naar het nieuwe Stadskantoor, werd het complex van 12.000 m 2 grondig gerenoveerd. “Het zit in onze genen om met duurzaamheid bezig te gaan. Het hele gebouw is verduurzaamd. Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst”, zegt senior assetmanager Joanne Roozenburg. “Bij de modernisering heeft de architect gebruik gemaakt van oude materialen uit een ander gebouw van Bouwinvest. Daar zijn tafels en stoelen van gemaakt. Ook heeft het gebouw duurzame vloerbedekking; de kurkvloeren zijn van koffiedik gemaakt.” Het gebouw beschikt over een BREAAM-NL Good-certificaat. Bedoeling is door de toevoeging van groen dat de score nog verder verbetert.

Organisaties met duurzame of maatschappelijke visie

Het hele pand is verhuurd. Samen met Max Havelaar en Oikocredit heeft Bouwinvest heel specifiek naar zielsverwante gebruikers gezocht. In het complex is sprake van clustering van organisaties met een duurzame of maatschappelijke visie. Tot de huurders behoren ook MVO Nederland en stichting Natuur & Milieu. “Voor alle gebruikers is duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen een belangrijk thema.”

Van links naar rechts: Bartel Geleijnse, Joanne Roozenburg, Lobke Vlaming en Joske Paumen.

Volgens Lobke Vlaming, operationeel directeur van MVO Nederland, is het heel plezierig in een gebouw te werken met dezelfde type, vernieuwingsgezinde mensen. Al die duurzaamheidsorganisaties bij elkaar zorgen bovendien voor een geweldig goede uitstraling.

Afspraken voor duurzaam handelen

Om de duurzaamheid te vergroten, hebben alle gebruikers zich via een bijlage in het huurcontract achter ‘Green Lease’ geschaard. Het betreft een set van afspraken om in het gebruik van alledag duurzaam te handelen. “Daarover hebben wij ons voor het afsluiten van het huurcontract al uitgesproken”, zegt Vlaming. “Als het gebouw eenmaal in gebruik is, dan moet er sprake zijn van een duurzame bedrijfsvoering. Dat kan een organisatie niet alleen realiseren, dat moet in gezamenlijkheid gebeuren: met de andere huurders, de beheerder en de eigenaar van het gebouw.”

Zo is geïnvesteerd in bakken voor de scheiding van plastic, papier, GFT- en restafval. “De gebruiker kan zoiets doen, maar dan is het cruciaal dat de beheerder het afval gescheiden inzamelt”, geeft Vlaming aan. Elk jaar zal beheerder CBRE rapporteren over de stand van zaken in het duurzame handelen en welke acties de huurders en de beheerder nog kunnen ondernemen.

Delen van diensten, goederen en kennis

Vlaming verwacht in de nabije toekomst nieuwe duurzame diensten bijvoorbeeld op gebied van mobiliteit, zoals deelfietsen en deelauto’s. “Niemand heeft bij ons een leaseauto. Toch bestaat soms de behoefte aan een voertuig. We onderzoeken daarom de mogelijkheden van de introductie van deelauto’s. De pilot krijgt gestalte in samenwerking met Next Mobility. Alle werknemers van MVO Nederland en Natuur & Milieu kunnen daarvan gebruikmaken.” Zij verwacht dat het delen van goederen, diensten en kennis ook op andere terreinen meer gestalte krijgt. Bijvoorbeeld door personeel aan elkaar uit te lenen of expertise met elkaar uit te wisselen.

Sociale onderneming The Colour Kitchen (TCK) verzorgt de catering en andere diensten in het gebouw. “Wij geven mensen die niet kunnen meedoen in het reguliere systeem, de kans zichzelf te ontwikkelen en zo een nieuwe toekomst op de arbeidsmarkt te vinden”, legt directeur Joske Paumen uit. De dienstverlening vindt plaats in een commercieel volwaardige omgeving. Het bedrijfsrestaurant wordt gedreven door professionals, met daarbij plek voor een aantal leerlingen. “Zij krijgen bij ons een opleiding van een jaar. Zo laten wij het reguliere bedrijfsleven zien, dat het voor een werkgever belangrijk is zogeheten inclusiviteit te zoeken.”

Huurders faciliteren

Het thema ‘caring = sharing’ is mede bedacht door Bartel Geleijnse, één van de TCK-oprichters. “We zijn heel gevoelig voor onze omgeving. De huurders bepalen mede of onze leerlingen een voldoende veilige leefomgeving vinden. Ik hoop in Nieuwe Vaart op een punt te komen, dat onze mensen kunnen doorstromen naar reguliere banen bij de huurders en/of hun netwerken. Dan horen we echt bij elkaar.” Past het bij een gebouweigenaar over dergelijke zaken na te denken? Roozenburg meent van wel. “Het is voor een eigenaar belangrijk zaken te faciliteren die de huurders graag willen.” Dat hoort volgens haar een hedendaagse opvatting over vastgoed bij. “Het is niet meer: we verstrekken de sleutels en kijken over 5 jaar hoe het gaat.” Eerder was zij werkzaam bij WTC Schiphol. “Daar heb ik dat ook op allerlei manieren gedaan. Ik geloof echt in de meerwaarde van het bij elkaar brengen van mensen.”

Nominatie Healthy Urban Office Challenge

Nieuwe Vaart was genomineerd voor de Healthy Urban Office Award. De nominatie werd onder meer verkregen vanwege de plaatsing van zonnecollectoren, het gebruik van milieuvriendelijke materialen in het interieur en de vestiging van een locatie van The Colour Kitchen. “Bouwinvest is een inspirerend voorbeeld voor andere vastgoedpartijen”, concludeerde de jury. “Het getuigt van lef om je zo in te zetten voor verduurzaming van een kantoorpand.” De award is een initiatief van Economic Board Utrecht, provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Amersfoort om aandacht te vragen voor de ontwikkeling van groene, gezonde en slimme kantoren.

Tekst: Bert Pots