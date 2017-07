65% minder energiekosten dankzij ledverlichting

Dankzij de installatie van ledverlichting op 2 locaties bespaart scholengemeenschap Guido de Brès 65% in energiekosten. Daarnaast trilt deze verlichting niet, waardoor personeel en leerlingen zich beter kunnen concentreren.

Een jaar geleden kreeg de school aan de Paladijnenweg in Amersfoort al ruim 1.400 nieuwe ledlampen. Dit jaar volgden afgelopen mei nog eens de vervanging van 1.100 duurzame lichtbronnen in de gebouwen in Amersfoort en Arnhem. “De scholengemeenschap gaat hiermee meer dan 65% besparen op energiekosten”, voorspelt directeur Stef de Graaf van lichtspecialist Saled. “Dit komt neer op € 20.000 per jaar.”

697 nieuwe ledlichtbronnen in Amersfoort, 411 in Arnhem

Op de locatie in Amersfoort zijn 697 ledlichtbronnen geplaatst: verdeeld over 4 verdiepingen is een groot aantal ledtubes geïnstalleerd, die de conventionele tl-buizen vervangen. Daarnaast zijn led-panellights en led-downlighters geplaatst. Ook verving Saled de buitenverlichting voor ledvarianten. Gemiddeld brandt de verlichting zo’n 52 uur per week. Hierdoor verdienen ze de investering binnen 2,5 jaar terug. Op de locatie aan de Grensweg is Arnhem heeft Saled 411 nieuwe ledbronnen geplaatst: voor alle traditionele lampen zorgde ze voor een passende oplossing. Gemiddeld brandt de verlichting op die school zo’n 45 uur per week, waarmee de investering in 2,8 jaar wordt terugverdiend.

De nieuwe lampen kosten zo’n € 60.000. “Veel geld voor een school”, geeft Energievan.nu-projectregisseur Arjan Bijman aan. “We hebben 2 investeerders uit Amersfoort gevonden, die bereid zijn het project te financieren. Door de besparing kan deze scholengemeenschap dit bedrag binnen 3 jaar terugbetalen. En daarna gaan de besparingen door.”

Nieuwe lampen zorgen voor betere schoolprestaties

Hij bekijkt of Guido de Brès een volgende stap kan zetten. “We willen graag de ventilatie in de klassen verbeteren en de school volledig elektrisch maken. Hiervoor zoeken we naar investeerders die hieraan aan bijdragen willen leveren.” Daarnaast profiteren de leraren en leerlingen van al deze aanpassingen. “Het nieuwe ledlicht is vrij van trillingen”, vertelt De Graaf. “Dit werkt rustgevend en bevordert de concentratie van de leerlingen. Dat is goed voor de schoolprestaties."

Scholengemeenschap Guido de Brès huisvest vmbo, havo en vwo en telt in het totaal 3 locaties: 2 in Amersfoort en 1 in Arnhem.