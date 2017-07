323 Groningse woningen naar nul-op-de-meter

Auteur: Tim van Dorsten

Woningcorporatie Lefier en bouwbedrijf Dura Vermeer gaan 323 eengezinswoningen en appartementen in Stadskanaal en Groningen verbeteren naar nul-op-de-meterniveau.

Alle woningen krijgen een nieuw ventilatie- en verwarmingssysteem, nieuwe geïsoleerde gevels, kozijnen, ramen en een nieuw dak met zonnepanelen. In Stadkanaal gaat het om 203 eengezinswoningen in de wijk Maarswold die beschikken over de energielabels D en E, in Groningen om 120 appartementen in de wijk Paddepoel met labels die variëren van C tot F.

Met technologische oplossingen naar nul-op-de-meter

Door woningen uit de jaren 60 en 70 te renoveren naar nul-op-de-meterniveau probeert Lefier de energierekening voor huurders gelijk te houden of lager te krijgen en de bewoners meer comfort te bieden. “Hiervoor passen we technologische oplossingen toe”, legt Dura Vermeer-directeur Stijn Daniëls uit. “Denk hierbij aan zonnepanelen, een warmtepomp, kant-en-klare gevels, daken en installaties. Zo kunnen we de energieprestatie nul-op-de-meter voor de komende 40 jaar garanderen.”

70% van de bewoners moet instemmen

Voor de bewoners betekent de renovatie een forse ingreep. Gedurende enkele weken hebben ze te maken met overlast. In de renovatieplannen stellen beide bedrijven de bewoner voorop. Vanaf het begin af aan informeren ze hen over de plannen, onder meer met uitleg over technologische oplossingen en huisbezoeken. Als 70% van de bewoners instemt, wordt de verbetering uitgevoerd. Hiermee Lefier is nu nog druk bezig met alle huisbezoeken. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden in de stad Groningen komend najaar van start gaan, waarna de oplevering in het tweede kwartaal van 2018 plaatsvindt. In Stadskanaal beginnen de werkzaamheden waarschijnlijk aan het eind van dit jaar en zijn ze in het vierde kwartier van 2018 afgerond.

De komende jaren besteedt Lefier ongeveer een miljard euro aan nieuwbouw, duurzame verbetering en nul-op-de-meter. “Wij willen een forse verduurzamingsslag maken”, vertelt Lefier-directeur Vastgoed Pieter Witzenburg. “Met onder meer deze projecten komen we dichter bij onze doelstellingen om ons gehele bezit energieneutraal te maken. Maar minstens zo belangrijk zijn de voordelen voor onze huurders.”

Gasloze woningen in 2050

De Groningse woningcorporatie heeft zich als doel gesteld om in 2050 enkel woningen zonder een gasaansluiting in het bezit te hebben. Daarom stapt Lefier af van energielabelstappen, maar wil ze waar mogelijk woningen renoveren naar nul-op-de-meterniveau zonder een gasaansluiting. Bij nieuwbouwprojecten geldt nul-op-de-meter als voornaamste keuze. In het totaal telt Lefier 30.000 woningen, in Groningen en Drenthe.

Beeld: een artist impression van de woningen in Stadskanaal