De Spakler is eerste energieneutrale woontoren van Nederland

De eerste energieneutrale woontoren van Nederland is een feit. ‘De Spakler’ in de Amsterdamse woonwijk Amstelkwartier is 73 meter hoog, heeft een EPC van 0 en werd in 19 maanden tijd gebouwd en opgeleverd.

Om de rappe bouwsnelheid te halen werd gebruikgemaakt van prefab betonelementen. Om de EPC van 0 te halen wordt 2.500 m2 aan pv-panelen toegepast. Zowel op het dak als op een deel van de gevels zijn de panelen in het gevelontwerp geïntegreerd. Verder wordt gebruikgemaakt van stadsverwarming en heeft de woontoren een warme jas van prefab betonnen sandwich gevelelementen.

160 appartementen en 500 m2 commerciële ruimte

Het initiatief voor Spakler komt van Lingotto, APF International en Hurks vastgoedontwikkeling. Laatstgenoemde leverde de toren op aan Amvest op 6 juli 2017. De woningen worden door Amvest toegevoegd aan het Amvest Residential Core Fund. De toren werd ontworpen door Mecanoo en bestaat uit 160 appartementen, 52 parkeerplaatsen en 500 m2 aan commerciële ruimte.

Spakler staat in het Amstelkwartier, dat momenteel wordt ontwikkeld tot een stadswijk met hoogstedelijk woon- en werkmilieu.