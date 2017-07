Zorgcentrum De Vleugels: als energie-efficiëntie bepalend is

Energie-efficiëntie en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Scoren op de meetlat van efficiëntie betekent vaak dat ook de duurzaamheidswaardering omhoog gaat. In alle sectoren doet die trend zich voor – ook in de zorg waar steeds vaker verouderde zorgcomplexen op grond van energieoverwegingen worden gerenoveerd.

Daarbij wordt veelvuldig gebruikgemaakt van warmwater circulatiesystemen. Waar deze - door het circulerende warmwater - op het oog niet zo energie-efficiënt en duurzaam zijn, blijkt het tegendeel juist het geval en hebben ze op deze terreinen veel in huis. Met name de systemen die gebaseerd zijn op de buis-in-buis-techniek scoren daarbij hoog.

Warmwater duurzaam circuleren

Dat bleek ook bij de renovatie van appartementen in zorgcentrum De Vleugels. IJbouw Projecten nam de renovatie voor haar rekening en besteedde al het installatiewerk uit aan Klomp Tech­nisch Buro. Het begon allemaal met een programma van eisen van opdrachtgever Habion. De energiezuinigheid van het pand vormde daarbij het leidende thema. In een eerder project had projectleider Erik Slagter kennisgemaakt met de voordelen en mogelijkheden van een warmwatercirculatiesysteem op basis van de Smartloop Inliner-techniek. “Omdat ik er zeker van wilde zijn, heb ik de energie-efficiëntie van het systeem grondig laten checken bij een ingenieursbureau en bij een onafhankelijk bouwadviesbureau. Daarnaast is ook in de markt navraag gedaan en werden de positieve geluiden nogmaals bevestigd. Er was dan ook geen enkele reden om de goede ervaringen uit een eerder project hier niet door te zetten.”

Slimme techniek

De Smartloop Inliner-techniek is gebaseerd op een buis-in-buissysteem. De retourcirculatieleiding loopt door de warmwaterstijgleiding. Het water in de retourleiding wordt zo bij de circulatie weer opgewarmd door het warme water in de stijgleiding. Daardoor hoeft het minder te worden verwarmd om het op de gewenste circulatie­temperatuur te brengen. “Minder opwarmen betekent ook minder energiekosten en minder slijtage door kalkafzetting in de boiler en aan de appendages”, aldus Erik Slagter. “Alhoewel bij een renovatie een verschil van 5 graden tussen warmwaterstijg- en retourleiding al een hele mooie prestatie is, halen we hier een temperatuurverschil van 2,5 graden. Dat betekent dat er maar zeer bescheiden hoeft te worden bijverwarmd.”

Nog meer energievoordeel wordt gehaald uit de kleinere leidingdiameters die zijn toe te passen omdat de boilertemperatuur lager is. Dat betekent ook dat er minder waterinhoud nodig is en kleinere pompen gebruikt kunnen worden met een lager energieverbruik tot gevolg. En niet alleen uit energetisch maar ook uit installatietech­nisch oogpunt bleek de Smartloop Inliner-techniek een goede keuze. “In totaal moesten we in betrekkelijk korte tijd 50 schachten openen, aanpassen en weer afwerken. De buis-in-buistechniek bleek daarbij handig. Omdat er maar met één leiding wordt gewerkt, hoeft er minder te worden gebeugeld en geïsoleerd. Dat betekent een duurzamere installatie en besparingen op kostbare tijd.”