Gezonde leeromgeving voor maximaal resultaat

Auteur: Gerrit Tenkink

Carnival Corporation & plc Group opende een jaar geleden de deuren van het Arison Maritime Center voor maritieme simulator training in Almere. De LEED Gold-gecertificeerde campus bestaat uit 2 gebouwen en voldoet aan de verwachting van de opdrachtgever.

De campus bestaat uit het trainingscentrum Csmart Academy en het bijbehorende Csmart Hotel. Het is een ontwerp van Paul de Ruiter Architects en is gerealiseerd in een Design & Build met Dura Vermeer. “De opdracht die architectenbureau Paul de Ruiter Architects meekreeg, was: creëer een gezonde leeromgeving en leeratmosfeer om maximale prestaties te stimuleren”, vertelt Lars Husted. “Dat wil zeggen: veel frisse lucht, een stabiel binnenklimaat, verantwoorde materialen, perfecte akoestiek en een goede daglichttoetreding.”

Alle ruimten afgestemd op simulatoren

Als technisch directeur was hij vanaf de eerste plannen betrokken bij het ontwerp van het Arison-trainingscentrum. “Veel trainingscentra vestigen zich in bestaande gebouwen. Wij bouwden hier nieuw en dat gaf de mogelijkheid om een perfecte trainings- en opleidingsomgeving te creëren. De simulatoren zijn het hart van het centrum. We hebben alle andere ruimtes daarop afgestemd, zodat de meest optimale trainingsomstandigheden ontstaan.”

Wij hebben Paul de Ruiter Architects als opdracht gegeven een gezonde leeromgeving en leeratmosfeer te creëren om maximale prestaties te stimuleren Lars Husted, Carnival Corporation & plc Group

Hij voegt eraan toe dat het behalen van het LEED Gold duurzaamheidscertificaat een absolute voorwaarde was. “We zijn een Amerikaans bedrijf met veel belangstelling vanuit de Verenigde Staten. Daar is LEED bekender dan bijvoorbeeld BREEAM; vandaar onze keuze voor LEED.”

De 2 gebouwen van het Arison Maritime Center in Almere, met links het trainingscentrum en rechts het hotel.



De Academy traint jaarlijks 6.500 officieren (brug- en machinekamer) op het gebied van maritieme veiligheid. De grootste trainingsfaciliteit ter wereld beschikt over de meest geavanceerde real-size brug- en machinekamersimulatoren die normale en noodsituaties nabootsen. Daarnaast biedt de Csmart Academy diverse leer- en trainingsruimtes voor maritieme training.

Centrale atrium verbindt onder- en bovengronde lagen

Namens Paul de Ruiter legt architect Christian Quesada van Beresteyn uit hoe het ontwerp van het trainingscentrum en bijbehorend hotel in grote lijnen eruitziet. “Ondergronds hebben we 4 simulatoren in het duinlandschap geplaatst. Boven de grond steken 3 transparante verdiepingen uit. Het centrale atrium verbindt de onder- en bovengrondse lagen. In de transparante plint zijn de entree en ontmoetingsruimtes gesitueerd, de leer- en trainingsruimtes bevinden zich op de bovenste verdiepingen. Het bijbehorende hotel is met de Academy verbonden via een ondergrondse corridor en een bovengronds duinpad. Het hotel telt 14 hotelverdiepingen. Hiervan zijn er 2 ondergronds, die dienen als opslag- en parkeerruimtes. De begane grond huisvest de receptie, een groot restaurant en een gym, de 11 transparante hotellagen hierboven beschikken over 176 ruime hotelkamers.”

Eén met het landschap

“We hebben bij het ontwerp geprobeerd de 2 gebouwen zo veel mogelijk te laten opgaan in de landschappelijke stedenbouwkundige omgeving”, geeft Quesada van Beresteyn aan. “Om aan te sluiten op het landschap hebben we het gebouw ook de kleuren meegegeven van het omliggend landschap, dus de bruinige en aardse tinten van het duinlandschap. Voor de aluminium lamellen is gekozen voor Alubond: een kunststof product met aan beide zijden aluminium coating. Dankzij de luifels wordt opwarming voorkomen, maar blijven het panorama uitzicht en de lichtinval in tact.”

Aluminium is voorradig in de directe omgeving. Een gering aantal kilometer om het product aan te voeren, telt ook zwaar bij de LEED-certificering. Christian Quesada van Beresteyn, Paul de Ruiter Architects

Hij is zich ervan bewust dat bij kunststof en aluminium de wenkbrauwen direct fronsen als het aankomt om duurzaam en milieutechnisch verantwoord materiaalgebruik. “Ik begrijp die vraagtekens, maar bij milieubelasting moet je alle facetten meenemen. Dit is een onderhoudsvriendelijk product. Het is uitstekend te recyclen en heeft een lange levensduur, net als alle andere materialen die we in dit gebouw gebruiken. Bovendien, en dat telt ook zwaar bij de LEED-certificering, was het voorradig in de direct omgeving: dus weinig kilometers om dit product aan te voeren.”

100% zeker zijn van energie

Het gebouw is niet energieneutraal, maar dat was ook niet de opzet. Al is kostenbesparing op het energieverbruik natuurlijk altijd meegenomen. “De simulatoren zijn het hart van ons centrum”, geeft Husted aan. “We moeten daar 100% verzekerd zijn van de aanvoer van energie. Mede daarom wilden we niet afhankelijk zijn van de zonnepanelen. We hadden de panelen kunnen plaatsen voor energievoorziening voor andere delen van het centrum, maar de gemeente Almere gaf geen toestemming om ze ergens op het omliggende terrein te plaatsen. Daarnaast is het dak grotendeels van glas, omdat ze optimaal gebruik willen maken van het daglicht. Dat was dus ook geen optie.” Hij benadrukt dat energieverbruik wel degelijk een belangrijk issue was bij het ontwerp. “De warmte en energie die vrijkomen van de simulatoren, transporteren we naar het hotel om daar te gebruiken. Ook het gebruik van een Warmte Koude Opslag (WKO) beperkt het energieverbruik.”

Een jaar na ingebruikname concludeert Husted dat het gebouw voldoet aan de verwachtingen. “Ja, we zijn heel tevreden. Ik kan geen grote punten bedenken, die we anders hadden moeten doen. We hebben hier een prachtig centrum neergezet, waarover de vaste medewerkers en de gasten heel tevreden zijn.”

Foto bovenaan: Het atrium van het trainingscentrum met beneden de doorgang naar de ruimtes met de simulatoren. (Foto’s: Pieter Kers, Paul de Ruiter Architects)