Nieuwe vorm van dak ballasten

Normaliter worden losliggende dakbedekkingssystemen van platte daken geballast met grind. In windgevoelige delen van ons land worden ze gecombineerd met vormvaste dakbedekking zoals tegels in de hoek- en randzone. Uit de windbelastingsberekening, die voor ieder dak gemaakt wordt, komt de verhouding tussen grind en tegels. Alleen in sommige gevallen kan het gebruik van grind een probleem opleveren. Met name industriële daken verontreinigen namelijk sneller.

Een ballastlaag van grind wordt aangebracht om de dakbedekking op zijn plek te houden en te beschermen tegen UV-straling. Als het grind vervuild raakt, heeft dit tot gevolg dat de dakbedekking sneller veroudert. Bacteriën hebben vrij spel en werken in op de dakbedekking.

Er zijn diverse nadelen van ballastgrind, waaronder het schoon houden van het grind en het belopen bij het reinigen van het grind. Voordelen van ballastgrind zijn het eenvoudig aanbrengen en de relatief goedkope oplossing in tegenstelling tot mechanisch bevestigde dakbedekking.

Bij het project Aviko was het probleem vooral dat het grind erg moeilijk schoon te maken was en het aan elkaar bleef kleven. Om dit probleem op te lossen heeft NDA lidbedrijf Kwerreveld Dakbedekkingen B.V. het ‘dambord dak’ als ballastlaag bedacht.

Mechanisch bevestigen

Als alternatief voor een geballast dak was bij Aviko een mechanisch bevestigd dak ook een van de mogelijkheden. De dakbedekking is dan gemakkelijk te reinigen. Echter in dit geval moesten de eerder gebruikte schroeven en plaatjes vervangen worden, omdat deze aangetast waren. Om het dak duurzaam mechanisch te bevestigen moesten deze vervangen worden door kostbare RVS materialen. Het mechanisch bevestigde dak viel af vanwege deze extra investeringen. Daarom werd er een andere technische oplossing gezocht die beter bij de klant paste.

Dambord dak

Bij een dambord dak worden tegels als ballast gebruikt. Alleen liggen deze tegels niet tegen elkaar aan, zoals we gewend zijn bij een parkeerdak of dakterras. Bij een tegel van bijvoorbeeld 50 bij 50 centimeter wordt dezelfde afstand tot de volgende tegel vrijgelaten. Hierdoor kan het dak makkelijk gereinigd worden. Ook omdat het water makkelijk onder de tegels door kan stromen.

Windhoektegels

Deze tegels zijn door Zoontjens geproduceerd, ze maken vast onderdeel uit van hun assortiment als windhoektegel. De tegel heeft zogenaamde afgeborstelde nokken en kunnen vanwege de gladde onderzijde daarom direct op de dakbedekking geplaatst worden.

Oorspronkelijk worden tegels gebruikt bij de randen en de hoeken van met grind geballaste daken vanwege de noodzakelijke windweerstand. Afhankelijk van de windbelastingsberekening wordt nu ook het patroon van de windhoektegel op het gehele dak in de hoek-, rand-, en midden zone berekend en bepaald. Lees meer over de windhoektegel van Zoontjens.

BDA Dakadvies en Dakmerk goedgekeurd

Soms zoekt een dakdekker naar speciale technische oplossingen om conform de windvastheid te ballasten. Deze specifieke manier van ballasten is zodoende specifiek voor Aviko ontwikkeld. Nu is het inmiddels als nieuwe manier van ballasten door zowel BDA Dakadvies als Dakmerk geaccepteerd als goedgekeurd systeem.

Naast grind, tegels of daktuin zal straks het dambord geballaste dak in de windbelastingsberekening opgenomen worden vanuit de valkrichtlijnen die door BDA, Vebidak en Dakmerk zijn samengesteld.

Ook andere daken worden inmiddels voorzien van het bovengenoemde dambord patroon vanwege de gemakkelijke beloopbaarheid van het systeem; de snelle reinigende mogelijkheden van het dak en de zeer snelle manier van verwerking van deze tegels.