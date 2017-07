De sterke combinatie van witte dakbedekking en zonnepanelen

Een bedrijfshal in Steenwijk kreeg witte dakbedekking. Bij het bouwprojecten stonden 2 zaken centraal: moest het oude dakbedekkingssysteem gesloopt worden of niet? Daarnaast moeten er zonnepanelen op het dak komen. Welke keuzes werden gemaakt?

De dakbedekking was aan vervanging toe, omdat deze aan het einde van haar levensduur was en omdat men de warmte instraling wilde beperken. Dit door het verwijderen van de lichtkoepels en het dichtzetten van de daksparingen.

Het oude dakbedekkingssysteem slopen was in dit geval geen optie, omdat het gebouw gebruikt wordt voor de opslag van specerijen. Om die reden kon er geen risico worden genomen tijdens de werkzaamheden, bijvoorbeeld vanwege mogelijke lekkages. Bij overlaging wordt een nieuwe laag dakbedekking aangebracht op de oude dakbedekking. Het is erg belangrijk dat er eerst naar de staat van de dakbedekking gekeken wordt voordat er zonnepanelen op het dak geplaatst worden. Zonnepanelen tijdelijk verwijderen voor het aanbrengen van een nieuw dakbedekkingssysteem is tenslotte zonde van de tijd en het geld.

Witte dakbedekking zonnepanelen

De werking van zonnepanelen verbetert wanneer de zonnepanelen gekoeld worden. Ze hebben dan een betere opbrengst. Natuurlijke koeling op daken creëer je met witte daken of bijvoorbeeld met het aanbrengen van vegetatie als toplaag. Witte daken kunnen temperaturen van circa 80 graden (op zwarte bitumen daken) terugbrengen naar ongeveer 40 graden. Daarnaast kan een wit dak voor de binnentemperatuur wel 3 graden tot 5 graden schelen.

Er zijn ook een aantal nadelen die we aan witte dakbedekking kunnen toekennen. Zo is er sneller zichtbare vervuiling en vangt een zwart dak in de winter de warmte op, bij slecht geïsoleerde daken.

Polyfin kunststof dakbaan

De keuze voor een wit dak was in dit geval snel gemaakt. Daarnaast is er een overweging gemaakt tussen een PVC of een Polyfin dakbedekking. Er is uiteindelijk gekozen voor een polyfin kunststof dakbaan, omdat PVC sneller vervuild raakt en door weekmakermigratie geringere levensduurverwachting heeft. Vervuiling is bij witte daken sowieso een aandachtspunt. Regelmatig reinigen en dakonderhoud is daarom sterk aan te raden.

De Polyfin FPO van Quality Roofing Systems waarvoor hier is gekozen heeft als basis o.a. de werkstof FPO (Flexibele PolyOlefine). Polyolefine is kunststof op basis van uitsluitend koolstof en waterstof, het bevat geen chloorverbindingen, is lichter dan pvc en kan volledig hergebruikt worden. Het kan zonder scheidingslaag aangebracht worden op bitumen en polysterene dakbedekking.

Aanbrengen witte dakbedekking

De dakbedekking is bij deze bedrijfshal aangebracht door NDA-lidbedrijf Olster Dakwerken B.V. Het aanbrengen van witte dakbedekking vraagt geen extra of andere aandachtspunten ten opzichte van een zwarte dakbedekking. In beide gevallen is het uiteraard wel raadzaam om gediplomeerde dakdekker van een gecertificeerd dakdekkersbedrijf in te schakelen.