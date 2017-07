Aannemerscombinatie vernieuwt Wijchense woningen

Aannemerscombinatie Trebbe-KnaapenGroep werkt in opdracht van woningcorporatie Talis aan een grootschalig onderhoudsproject in Wijchen. 419 PéGé woningen in de wijk Achterlo worden van binnen en van buiten toekomstbestendig gemaakt.

De woningen, die nu rond de 45 jaar oud zijn, worden energiezuiniger, comfortabeler en veiliger. A3 Architecten werkte met de aannemerscombinatie samen aan het ontwerp voor nieuwe gevels. Alle woningen krijgen deze nieuwe gevel en in de woningen vinden diverse werkzaamheden plaats.

Zo worden daken vernieuwd, wordt de gevel energiezuiniger gemaakt, is er controle op brandveiligheid en worden rookmelders en mechanische ventilatie geplaatst. Afhankelijk van de technische staat krijgen ook de badkamer, keuken, toilet en elektra een vernieuwing. In de woningen worden BUVA hardglas valramen geplaatst in de toiletkozijnen. In de bestaande houten kozijnen wordt BUVA serie ISO-1000 toegepast en bij nieuwe kunststof kozijnen BUVA serie ISO-PLUS 2000. Kenmerken van de ramen zijn de hoge isolatiewaarde, laag onderhoud en maximale daglichttoetreding.