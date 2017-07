72 flexibele starterswoningen in Almere Stad

NEZZT en de Alliantie realiseerden in zes maanden tijd 72 starterswoningen in Odeonpark in Almere Stad. De woningen zijn bestemd voor starters, waaronder statushouders.

“Het is bijna niet voor te stellen dat we in zo’n korte tijd zo veel woningen hebben kunnen realiseren met het unieke woonconcept van NEZZT”, vertelt gebiedsontwikkelaar Jolanda Niessen van de Alliantie. “Hiermee dragen we dus samen een extra steentje bij aan het terugdringen van het tekort aan betaalbare starterswoningen én het verkorten van de wachtlijst voor woningzoekenden.”

Flexibele woningen

Na gebruik worden de woningen ingezet op andere locatie. “De woningen zijn enorm flexibel”, aldus directeur Bas de Haan van NEZZT. “Door hergebruik gaan ze lang mee en belasten we het milieu aanzienlijk minder. Bij nieuw gebruik kunnen ze indien nodig eenvoudig worden aangepast, zodat de woningen blijven voldoen aan de actuele behoefte.”

De woningen zijn vergelijkbaar met traditionele nieuwbouwwoningen, ook als het gaat om levensduur. Het verschil met reguliere woningen is dat ze worden ingezet voor een kortere gebruiksperiode. De Alliantie en NEZZT realiseren samen nog 2 andere projecten.