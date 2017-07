Toekomstbestendig sportpark in Schiedam

Op het sportpark Harga in Schiedam vestigen zich 2 multifunctionele verenigingsgebouwen. Daarnaast wordt een compleet nieuw terrein met diverse sportvelden aangelegd.

Het sportpark is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. Daarbij is het doel om park Harga een duurzame, gevarieerde en levensloopbestendige woonwijk te maken. Er zijn nu al 2 voetbalverenigingen gevestigd: SVV en HBSS. De verenigingen krijgen op het nieuwe sportpark een gezamenlijk gebouw. Ook een gezondheidscentrum krijgt onderdak in een multifunctioneel gebouw.

All-electric

De gebouwen worden zo toekomstbestendig mogelijk gemaakt. De plattegronden zijn flexibel en bij een groeiend ledenaantal kunnen de verenigingen eenvoudig uitbreiden. De gebouwen worden vanuit een all-electric concept ontwikkeld. Hierbij worden zonnepanelen en een warmtepomp ingezet om duurzame energie op te wekken. Daarnaast worden lage temperatuurverwarming en waterbesparende toiletten en douches toegepast. Ook voor de veldverlichting wordt op een duurzame manier opgewekt.

Verantwoordelijk voor het ontwerp is MoederscheimMoonen Architects, die samen met Van Kessel Sport en Cultuurtechniek de aanbesteding heeft gewonnen. De eerste overleggen met de gebruikers zijn gestart en het ontwerpteam is bezig om het design verder uit te bouwen naar de wensen van de toekomstige gebruikers en de gemeente.