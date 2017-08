Stadsmuseum Breda vernieuwd

Het Stedelijk Museum Breda werd in een half jaar tijd ingrijpend vernieuwd. Zo zijn onder andere de buitengevels en de installaties verduurzaamd.



Foto: Jeroen Jongeneelen

Oorspronkelijk bood het middeleeuwse gasthuis onderdak aan kunsthal De Beyerd. Betrokken bij de renovatie is Hans van Heeswijk architecten, die in 1991 al zorgde voor een uitbreiding met een Artoteek. In 2008 werd hier een Graphic Design Museum gevestigd en kwamen er naar ontwerp van Van Heeswijk een glasgalerij en ondergrondse museumzalen en auditorium bij.

Voor het nieuwe Stedelijk Museum Breda zijn alle buitengevels geïsoleerd, achterzetramen geplaatst, akoestische plafonds aangebracht en de complete installaties duurzaam vernieuwd.

Meer projectfoto’s bekijkt u op de website van Hans van Heeswijk.