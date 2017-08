Gouden Green Key voor hotel in Enschede

De Broeierd in Enschede is bekroond met de Gouden Green Key, de hoogst mogelijke onderscheiding op het gebied van duurzaamheid. Het Hampshire Hotel – De Broeierd ontving al eerder de Green Key Brons en heeft nu het goud te pakken.

De Broeierd startte een aantal jaren geleden met het verkleinen van de afvalstromen en het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Deze duurzaamheidsstrategie leverde vorig jaar al een bronzen Green Key op.

Nu is het hoogste niveau van duurzaamheid volgens de Green Key behaald. Er is sprake van een minimale impact op natuur en milieu, mede door het serveren van lokale en streekproducten.

“We zijn de oudste herberg van Twente, maar bij ons staat de tijd niet stil”, laat general manager Martin Meijer van Hampshire Hotel weten. “Als je eenmaal met de duurzaamheidsbril kijkt zie je pas goed wat er allemaal mogelijk is. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is iets dat ons ontzettend goed ligt en omringd door al die prachtige natuur is het beschermen van het milieu haast een vanzelfsprekendheid.”