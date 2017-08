Nieuw woonconcept De Lofts in Amsterdam

De Lofts wordt gerealiseerd in Amsterdam door gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM. Het complex bestaat uit 212 compacte huurappartementen met veel extra’s, waaronder diverse werkruimtes, een gezamenlijk woonkamer en een dakterras.

Het woonconcept moet inspelen op de maatschappelijke vraag naar betaalbaar wonen. De vraag naar dergelijke woningen in Amsterdam is groot, met name bij jongeren die zijn geboren tussen 1980 en 2000. De doelgroep koopt op latere leeftijd een huis, hecht minder waarde aan bezit en is bereid om voorzieningen te delen.