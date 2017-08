Slimme toepassingen The Outlook verhogen productiviteit

Een ingrijpende renovatie moet het hoofdkantoor The Outlook slimmer maken en Duurzaam Gebouwd-partner Deerns is betrokken bij de transformatie met bGrid, een integraal Internet of Things-platform (IoT).

“Het concept van The Outlook is gebaseerd op de theorieën van het boek ‘Busy: how to thrive in a world too much’ van Tony Crabbe”, vertelt digital advisor Chris Nouveau van Microsoft. De uitspraak ‘Define your aspired impact, then choose your activity and workplace’ komt van hem, vrij vertaald ‘Definieer de impact die je wilt creëren en kies vervolgens je activiteiten en werkplek’.

Om die reden zijn de ruimtes in The Outlook zo ontworpen dat gebouwgebruikers hun dag optimaal kunnen besteden. Daarom komen er concentratieruimtes, ontspanningsruimtes, ontmoetingsplekken en flexplekken. “We onderscheiden 2 stromen mensen in ons gebouw: de employee experience en de visitor experience”, laat Nouveau hierover weten. “Beiden willen we met smart technologie zo goed mogelijk faciliteren.”

Hogere productiviteit en verbetering welzijn

Deerns verzorgt met bGrid de ruggengraat van de slimme toepassingen in The Outlook. Draadloze sensoren geven informatie door over bijvoorbeeld de bezettingsgraad, geluidsdruk en luchtkwaliteit in het gebouw. Microsofts eigen cloud-technologie Azure Cloud koppelt en analyseert de data, zodat deze gebruikt wordt om een optimaal verblijf aan de gebruiker te bieden. Het slimmer maken van het gebouw moet leiden tot meer tevreden medewerkers, hogere productiviteit, minder energiegebruik, minder afval en een verbetering van het welzijn.