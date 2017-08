Slimmer werken-kantoor genomineerd voor award

Het kantoor van Plantronics maakt kans op de Winning Workplace Award. De prijs wordt door JLL eens in de 2 jaar uitgereikt aan het bedrijf dat vooruitstrevend en innovatief invulling geeft aan ontwikkelingen op de kantoorgebruikersmarkt.

In het vorige Duurzaam Gebouwd Magazine besteedden we al uitgebreid aandacht aan het kantoor van Plantronics in Hoofddorp. Het thema van de Winning Workplace Award van dit jaar is ‘Human Experience’, waarbij het draait om de eindgebruiker en hoe deze gefaciliteerd en gemotiveerd wordt door zijn werkomgeving. JLL let daarbij op engagement, empowerment en fulfillment.

Het kantoor van Plantronics is ontworpen op basis van wensen en eisen van medewerkers. Er is een intelligent en akoestische systeem ondergebracht. Afleiding door spraak en omgevingsgeluid wordt hierdoor sterk verminderd. Naast akoestische technologie zijn geluidsabsorberende materialen gebruikt voor de meubels, wanden, vloeren en plafonds. De materialen zijn 100% recyclebaar.

Er zijn stilteruimten voor geconcentreerd werken, informele zitjes en vergaderruimten voor samenwerking en overleg. Daarnaast zijn er muziekruimtes en een sportschool voor ontspanning. Het gebouw is volgens de Cradle to Cradle-filosofie gebouwd. De Winning Workplace Award wordt 16 november uitgereikt tijdens het congres Tomorrow@Work. Tot 31 augustus kan gestemd worden op een van de zes genomineerden via de Winning Workplace Award website​