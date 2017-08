Woningen in voormalige Rotterdamse school

In het monumentale pand De Rotterdamsche School komen in 2018 39 appartementen en 3 kapelwoningen.

In juli vond de officiële start van de bouw plaats, die projectontwikkelaar VORM Ontwikkeling en bouwer transVORM uitvoeren. “Samen met architect EGM, constructeur IMd, adviesbureau Visietech, Buro Bouwfysica en Rho adviseurs hebben we een plan ontwikkeld, waarin kwaliteiten en elementen van het gebouw zo veel mogelijk behouden, hersteld en benadrukt worden”, vertelt VORM-directeur Daan van der Vorm. “Zo blijven onder meer de glas-in-loodramen bij de monumentale trappenhuizen behouden. Daarnaast brengen we de hoofdentree van het lyceum terug naar de oorspronkelijke indeling. Hierdoor krijgt deze de uitstraling van het oude schoolgebouw, met daarbij moderne toevoegingen zoals een lift.”

Samenwerking dankzij BIM

EGM heeft het bestaande gebouw ingemeten via een 3D-scantechniek, dat resulteert in een zogeheten puntenwolk (zie bovenstaand filmpje). Volgens het architectenbureau was dit waardevol voor dit project, waarin alle partijen samenwerking in BIM. “Het team dat onderzoek verrichtte naar de haalbaarheid van de transformatie, is aangesloten bij het Nationaal Renovatie Platform”, laat het architectenbureau op haar website weten. “Mede door hun samenwerking in BIM is een duurzaam samenwerkingsverband ontstaan voor de toekomstige transformaties.”

Verschillende soorten woningen in monumentaal pand

De Rotterdamsche School stamt uit 1932, toen het gold als huisvesting voor het Rooms Katholieke Meisjeslyceum Maria Vigo. In de jaren 80 kocht Albelda College dit gebouw, in 2014 kwam het beschikbaar voor de woningbouw. Het gebouw heeft een oppervlakte van 5.500 m2. Een belangrijke voorwaarde was dan ook het creëren van een optimale bruto-nettoverhouding binnen de bestaande structuur. Daarnaast moesten er zoveel mogelijk grondgebonden appartementen met een eigen entree gerealiseerd worden. De nieuwe woningen variëren van gelijkvloerse appartementen, tot maisonettes en herenhuizen met tuin. De meeste woningen worden opgeleverd met een keuken, sanitair en luxe tegelwerk. Daarnaast komt er een groene collectieve binnentuin en een parkeerterrein voor de bewoners. Inmiddels zijn 37 van de beschikbare 39 appartementen verkocht. Naar verwachting worden de eerste woningen in de kwartalen 2 en 3 van 2018 opgeleverd.