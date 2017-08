Nieuwe collectie Nederlandse steenstrips

Alsecco introduceerde een Nederlandse lijn van steenstrips. Met name bedrijven die zich bezighouden met het upgraden en energiezuiniger maken van bestaande gebouwen hebben de veelzijdigheid en effectiviteit van gevelisolatiesystemen ontdekt.

Steenstrips vormen in veel gevallen het esthetische onderdeel van een integraal gevelisolatiesysteem. Doordat het uiterlijk van de steenstrips nauwelijks te onderscheiden is van conventionele bakstenen, zijn de systemen van alsecco inmiddels overal in Nederland op grote schaal te zien, van woningen tot commercieel vastgoed en van industrie tot cultureel erfgoed.

Van G naar A

De gevelisolatiesystemen van alsecco maken het mogelijk om in combinatie met andere, aanvullende maatregelen het energielabel van een bestaande woning om te zetten van G naar A. Voor gebouweigenaren is een zichtbare kwaliteitsimpuls minstens zo belangrijk. Verouderde woningen en kantoren krijgen met een eenvoudige ingreep een volledig nieuwe, waardevolle uitstraling. De designmogelijkheden zijn daarbij vrijwel oneindig.

Alsecco voegde een nieuwe, Nederlandse lijn steenstrips toe aan hun assortiment. Ze zijn door een team van professionals uit de branche samengesteld en speciaal geselecteerd voor de Nederlandse markt. De steenstrips van alsecco zijn een ambachtelijk product en worden grotendeels met de hand vervaardigd. Ze zijn sterk, nauwelijks gevoelig voor vervuiling en bestand tegen weersinvloeden en temperatuurverschillen.