iLofts: ketenregie voor betaalbare nieuwbouw

Aan de Calandkade in Den Haag verrijst iLofts: twee stoere appartementencomplexen voor urban people die van no-nonsense houden. Zelfbouwende projectontwikkelaar Dutch Housing Company moest de hele keten regisseren om de 43 geprefabriceerde woningen te kunnen leveren. Saillant detail: deelauto’s voor de bewoners worden door eigen zonnepanelen van elektriciteit voorzien.

Auteur: Ton Verheijen

Aan de Calandkade in Laakhaven-West heeft projectontwikkelaar Dutch Housing Company in de eerste weken van maart iLofts neergezet, een kleinschalig, eigenwijs complex van twee stoere gebouwen met 43 koopappartementen. De manier waarop dit gebeurde is opmerkelijk. De contouren van iLofts werden in een recordtijd van amper twee weken zichtbaar omdat de geprefabriceerde modules direct vanuit de fabriek geplaatst konden worden. De oplevering van iLofts wordt verwacht in de zomer van 2018.

In enkele weken tijd 43 woningen neerzetten klinkt simpel maar de totstandkoming was dat zeker niet volgens directeur Walter Landsaat van Dutch Housing Company: “Dit concept kun je alleen leveren door vanaf het eerste ontwerp, de eerste pennenschets de regie te houden. Dat is wat we gedaan hebben. Wij leveren geen deeloplossingen maar een totaalproduct. Daarin zijn we onderscheidend.”

Als ketenregisseur moest Dutch Housing Company de businesscase financieel zien rond te krijgen. Ook dat was geen sinecure. Landsaat: “Op een moeilijk inpasbare locatie, tussen twee bestaande gebouwen in, met een stevige grondprijs, hebben wij op eigen kosten deze grondpositie ontwikkeld tot woningen. Nee, korting op de grondprijs hebben we van de gemeente niet gekregen. Maar de forse investering moet wel worden terugverdiend. Dat was geen simpele opgave. Voor wie ga je bouwen? Wat is je doelgroep? Wat is de propositie? Kijk, de koopwoningenmarkt in Den Haag is booming. Maar aan de onderkant is nauwelijks iets betaalbaars te krijgen. Door de hoge grondprijzen is nieuwbouw voor jonge stedelingen nauwelijks haalbaar. iLofts voorziet daar wel in met prijzen per woning van 119.000 tot 138.500 euro vrij op naam. De 43 appartementen waren binnen enkele weken verkocht.”

Wethouder Joris Wijsmuller aan het woord

Sinds de oprichting in 2010 gelooft Dutch Housing Company sterk in prefabricage. Landsaat: “Zo bouwen wij al jaren onze grondgebonden woningen. Met iLofts laten we nu zien dat prefabricage ook toepasbaar is voor koopappartementen.” Om het een en ander voor elkaar te krijgen, werkt Dutch Housing Company samen met een aantal vaste ketenpartners. Naast prefab-leverancier Ursem Modulaire Bouwsystemen zijn dat Schouten Installatietechniek, Heddes Bouw & Ontwikkeling en architectenbureau Mulleners & Mulleners. Landsaat: “En de marketing en verkoop doen we zelf. Kopers zitten rechtstreeks bij ons aan tafel. Zo hebben we alles in eigen hand en kunnen we onze beloftes aan de bewoners veel makkelijker nakomen.”

Wat techniek betreft: de woningen aan de Calandkade hebben door hun luchtdichtheid geen last van warmteverlies door ongewenste tocht. Met het oog op temperatuur en geluidsisolatie is gekozen voor 3-dubbel glas. Verder opmerkelijk is de toepassing van hout in de woningscheidende wanden. Landsaat: “In onze ogen is dat een goede oplossing voor CO 2 -opslag.” Wat betreft duurzame energiebronnen: op het dak van de twee complexen zijn zonnepanelen geplaatst, die stroom leveren voor verlichting van de gemeenschappelijke ruimtes en straks ook de deelauto’s (BMW i3) voor de bewoners van elektriciteit gaan voorzien. Ook dat is onderdeel van het concept.

Het optakelen van de module

De samenwerking met BMW is opmerkelijk. iLofts past in de visie op stedelijke mobiliteit, duurzame e-mobility en autodelen van BMW Group Nederland. “In combinatie met innovatieve projectontwikkeling worden steden autovriendelijk, mensvriendelijk en leefbaar”, aldus Neil Fiorentinos, Managing Director BMW Group Nederland. Walter Landsaat vult aan: “Den Haag staat voor een forse verdichtingsopgave van 50.000 nieuwe woningen in de komende jaren. Met iLofts dragen we daaraan bij en weten we bovendien door toepassing van elektrische deelauto’s de druk op de leefbaarheid en openbare ruimte van de stad te verlichten.”

