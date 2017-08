Pontsteiger volledig in BIM uitgevoerd

Aan het IJ in Amsterdam verrijst in het voorjaar van 2018 het luxueus ogende appartementencomplex Pontsteiger. De eyecatcher geniet media-aandacht, waarin de strakke gevels, hybride constructie van beton en staal en de opmerkelijke architectuur in de kijker staan. Wellicht net zo interessant is het feit dat het project volledig in BIM wordt uitgevoerd.

“Het hang- en sluitwerk is een complex onderdeel dat veel maatwerk en kennis vereist”, weet projectbegeleider Ruud Wesselius van BUVA. De producent, ontwikkelaar en leverancier op het gebied van onder andere hang- en sluitwerk en ventilatie plaatst vaak honderden deuren met specifieke eisen in omvangrijke projecten. “Al deze deuren moeten worden voorzien van hang en sluitwerk dat aan deze eisen en functies voldoet. Voor de montage van het hang en sluitwerk heb je vakmensen nodig, die de juiste informatie krijgen over hoe én waar zij het moeten bevestigen.” De Pontsteiger aan het IJ in Amsterdam is zo’n groot project, met ongeveer 4000 deuren. “ Van een groot aantal van onze producten zijn al enkele jaren BIM modellen beschikbaar, en deze zijn te downloaden via onze website en via diverse BIM-bibliotheken”. De Pontsteiger is het eerste project waarbij de hang- en sluitwerkstaat ook volledig in het BIM model is opgenomen.

Zoveel mogelijk bruikbare data

Het BIM-team van BUVA, bestaande uit productontwikkeling, verkoopleiding, ICT, marketing en projectbegeleiding, moest aan de slag. Een hang en sluitwerkstaat in BIM ontwikkelen voelde nog wat onwennig. “Daar hadden we nog geen ervaring mee. Natuurlijk leveren we modellen aan en zijn onze producten eenvoudig in een model te zetten. Maar hier hadden we hulp bij nodig.” Aannemers Dura Vermeer en M.J. de Nijs ondersteunden bij de ontwikkeling van een hang en sluitwerkstaat in BIM. “De bouwcombinatie vroeg ons om dit op te stellen en hielpen bij de implementatie in het BIM-model.”

Van elke onderaannemer wordt verlangd dat zij hun gegevens in BIM kunnen aanleveren. “Het was nog even de vraag hoe de aannemer een hang en sluitwerkstaat in BIM wilde ontvangen. Je kunt je voorstellen dat er nogal wat details omtrent deze onderdelen zijn op te nemen.” Om die reden verschijnt detailinformatie nadat een gebruiker op een deur klikt. “Dan verschijnt alle relevante informatie van de desbetreffende deur, zoals afmeting, dikte, materiaal en het toe te passen hang- en sluitwerk. In samenwerking met deurenfabrikant Kegro en de bouwcombinatie Pontsteiger hebben we de lijst opgesteld en aangevuld met zoveel mogelijk bruikbare data.”

Minder onduidelijkheid en lagere faalkosten

We hebben ervoor gezorgd dat iedere deur een uniek nummer heeft gekregen, zodat er geen onduidelijkheid meer bestaat over de montage van het hang en sluitwerk.” Daarnaast zorgt het informatiemodel voor een efficiëntere logistiek. “Het hang- en sluitwerk wordt per deur aangeleverd volgens het BUVA Logi-Time concept. Hierbij staat het ontzorgen van de klant centraal. Dankzij BUVA Logi-Time en de beschikbare informatie uit de hang en sluitwerkstaat kunnen de faalkosten drastisch worden teruggebracht.”

Vanaf september volgt de aanlevering van verschillende BUVA-producten. “We verzorgen onder andere de scharnieren, sloten, het deurbeslag, deurdrangers, toegangscontrole en de cilinders. Daarnaast voorzien we de bergingsgangen van bolspiegels, omdat het project dient te voldoen aan PolitieKeurmerk VeiligWonen. ”Verder komen er interessante moderne technieken in het gebouw zoals deuren die je op afstand kunt openen. Handig als je op een andere locatie bent en je even de schoonmaker binnen moet laten. Je checkt via een app wie er voor de deur staat en kiest ervoor om iemand binnen te laten.”

De komende tijd verwacht de leverancier van hang- en sluitwerk meer BIM-projecten. “Het heeft even geduurd, maar het lijkt nu los te gaan. We hebben diverse werken in het vooruitzicht waarin we de hang en sluitwerkstaten in het BIM model gaan maken.” Intern moet er nog het nodige worden aangepast. “We werken met specifieke software en moeten nu nog handmatig koppelingen maken in modellen. Automatiseren heeft voeten in de aarde, maar dat is wel waar we uiteindelijk naartoe willen.”