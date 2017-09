Natuurlijke, duurzame woonwijk van circulair materiaal

Auteur: Tim van Dorsten

In de gemeente Almere komt een wijk met 30 zeer duurzame woningen: Wilgenwold. De woningen zijn volledig circulair om de CO 2 -uitstoot zo veel mogelijk te reduceren.

Wilgenwold in een initiatief van Peter Driessen en zijn partner Marlies Smit. Als medeoprichter en voormalig directeur van het online-gamesplatform Spil Games heeft Driessen vooral ervaring in de gamesindustrie, maar volgens hem zijn er zeker wel overeenkomsten met deze duurzame wijk. “Bij Spil Games heb ik communities opgericht. Dat is ook ons doel met Wilgenwold: samen met onder meer Sustainer Homes en architectenbureau Karres + Brands zorgen Marlies en ik voor de woningen en de infrastructuur. De toekomstige bewoners onderhouden deze wijk.”

CO 2 -uitstoot reduceren met duurzame woningen

Zij kregen dit idee, toen ze enerzijds zelf een huis begon te bouwen en anderzijds met het vastgoedbedrijf Werf35 begonnen. “Ons zelfgebouwde huis is energieneutraal. Tijdens het bouwen merkten we het belang van duurzaamheid voor de bouwsector. Na de veehouderij is dit de sector met de meeste CO 2 -uitstoot. Graag willen we een steentje bijdragen om deze uitstoot naar beneden te brengen.”

Daarbij hebben ze met Werf35 voor een verzamelplaats gezorgd voor creatieve ondernemers. “Hiermee hebben we ervaring opgedaan om enthousiaste mensen een ruimte te geven. Dit doen we nu met Wilgenwold, waarin mensen direct in contact komen met de natuur”, legt Driessen uit.

Modulaire woningen met circulair bouwsysteem

Sustainer Homes zorgt met zijn modulaire gebouwen voor 30 energieneutrale woningen. “We hebben deze woningen zo’n 2 jaar geleden ontwikkeld”, vertelt Gert van Vugt van Sustainer Homes. “Het zijn modulaire woningen met een circulaire bouwsysteem. Bij de ontwikkeling ervan maken we gebruik van de nieuwste technieken, op het gebied van fabricage en ontwerpen.”

Volgens Van Vugt kan en moet het bouwen van woningen namelijk veel beter. “Gebouwen zijn verantwoordelijk voor een derde van de wereldwijde CO 2 -uitstoot”, legt hij uit. “Door enkel met circulaire materialen te bouwen, stoten onze woningen ruim 90% minder CO 2 uit. Daarnaast laten we de woningen opgaan in de omgeving, waardoor we de woonervaring verbeteren.” De wijk krijgt zelfs geen riool, omdat de wijk water zuivert aan de hand van natuurlijke geurloze helofytenfilters met riet, wilgen, zand en schelpen. Deze filters zuiveren afvalwater op natuurlijke wijze tot gangbare normen. Daarna zorgt filtratie door het wilgenbos en een door de wijk verweven waterloop voor een verdere verbetering van de waterkwaiteit. Hierdoor nemen de wilgen extra nutriënten op en dat versterkt de groei en oogst van biomassa. Zo worden wilgentenen ingezet als grondstof voor heggen en hutten of biobrandstof.

Hoogwaardige isolatie, natuurlijke materialen

Speciaal voor Wilgenwold heeft Sustainer Homes 3 typen woningen ontwikkeld: van 100 m2, 140 m2 en 180 m2. Ze zijn allemaal voorzien van hoogwaardige isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp. Hoogwaardige, verantwoordelijke materialen zorgen voor de afwerking van de woning. “De woningen zijn modulair opgebouwd”, vertelt hij. “Hierbij is de basis steeds hetzelfde, waarbij onze klant zelf voor de gewenste uitbreiding kan kiezen. Vergelijk het maar met Lego. Dit doen we expres: als de bouwer in kwestie onze woning een keer heeft opgezet, dan weet hij het voor altijd.”

Woningen en wijk moeten zelfvoorzienend worden

Hoewel deze woningen wel op het elektriciteitsnet zijn aangesloten, is uiteindelijk het plan dat ze volledig zelfvoorzienend zijn. “Een woning kunnen we zelfvoorzienend maken, een wijk nog niet”, geeft Van Vugt aan. “Dat kan enkel met veel zonnepanelen en batterijen, maar de productie daarvan is nog niet milieuvriendelijk. Daarom hebben we de woningen offgridready gemaakt. Als de technische mogelijkheden verder zijn, dan kunnen we dit toepassen.”

Driessen verwacht dat de eerste 6 woningen eind 2018 in Wilgenwold staan. “We plaatsen niet direct 30 woningen, maar doen dit in delen.” De helft van de wijk bestaat uit stadslandbouw. De toekomstige bewoners kunnen ervoor kiezen om een boomgaard aan te leggen, een moestuin te beginnen of dieren te houden. Rond om de wijk produceren bomen en heesters grondstoffen producten en voedsel voor mensen en dieren. Daardoor vormen deze voedselbossen een rijk ecosysteem en een verbinding tussen mens en natuur. Deze duurzame wijk maakt uit van de gebiedsontwikkeling Oosterwold: een gebied van 4.300 hectare aan de oostkant van Almere en de westkant van Zeewolde. Hier is ruimte voor 15.000 woningen.

Bron foto: karres+brands