Clubaccommodatie Ridderkerk gaat #VanGasLos

Duurzaam Gebouwd-partner LIAG won in samenwerking met aannemersbedrijf P. van Leeuwen de aanbesteding gewonnen voor de Sportaccommodatie Reijerpark Ridderkerk. De opdracht betreft het ontwerp en realisatie van een sportaccommodatie bestaande uit een multifunctionele sporthal voor de gemeente Ridderkerk en een clubaccommodatie voor de Korfbalcombinatie Ridderkerk.

Belangrijke thema’s in het ontwerp van de sportaccommodatie zijn functionaliteit in gebruik, toekomstbestendigheid en duurzaamheid. Het gebruik is dynamisch, door scholen en verenigingen en biedt onderdak aan beide doelgroepen. Er staan diverse duurzaamheidsmaatregelen in het ontwerp die moeten leiden tot een EPC van 0.

Geen gasaansluiting

Ook de clubaccommodatie heeft is 25% energiezuiniger ten opzichte van het Bouwbesluit. Het gebouw kent geen gasaansluiting en de warmwaterbereiding werkt door middel van warmtepompen en zonnepanelen. De sporthal krijgt vloerverwarming. Daarnaast wordt een CO 2 -regeling ingezet en is er ledverlichting in combinatie met aanwezigheidsdetectie.

Afbeelding: LIAG architecten en bouwadviseurs