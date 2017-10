Platform voor gezonde en circulaire werkomgeving gelanceerd

De lancering van het Kennisplatform Smart Workplace is met het live gaan van www.SmartWP.nl een feit.

Het platform deelt kennis en verbindt professionele eindgebruikers in Nederlandse werkomgevingen en zorgt voor een hechtere aansluiting met de bouw- en vastgoedsector. Hierdoor komt een integrale en sector overstijgende verbinding tussen bouw en gebruik tot stand.

De missie van het platform is de bevordering van de realisatie van een slimme, gezonde en circulaire werkomgeving. Dit doet Smart WorkPlace door kennis te delen, professionals te verbinden en samenwerkingsverbanden tussen organisaties te initiëren.

Hoogwaardige kennis delen

Een kwalitatief hoogwaardige groep Founding Partners geeft het platform vanaf het begin een breed draagvlak in de markt: Breedweer, Colliers International, Interface, ISS, JLL, Measuremen, Royal HaskoningDHV, Twynstra Gudde en WPA. Daarnaast ondersteunt een panel van experts het initiatief door het delen van kennis, waaronder: Harold Coenders, Ellis ten Dam, Herman Knevel, Sjoerd Memelink, Christina Cramer, Mark Mobach, Jack Stuifbergen, Eelco Voogd en Vincent le Noble.

Verbinden en activeren

Fred Kloet, Wim Kooyman en Wietse Walinga namen het initiatief voor het platform vanwege hun motivatie om de verbinding te leggen tussen vraag en aanbod naar werkomgeving. “De behoefte vanuit de eindgebruikersmarkt om verbinding met elkaar en de vastgoed- en bouwbranche te leggen, groeit al jaren,” vertelt Kloet. “Dit platform geeft de mogelijkheid om dit onafhankelijk te realiseren.”

“Smart WorkPlace is een onafhankelijk platform dat kennis naar de markt brengt,” voegt Kooyman toe. “Daarbij worden niet de gebaande paden bewandeld, maar daadwerkelijk nieuwe thema’s opgepakt waar relatief weinig kennis over bestaat: digitalisering en de toekomstige werkomgeving in relatie tot aankomende generaties bijvoorbeeld. SWP bewijst haar toegevoegde waarde door actief te verbinden en de markt te activeren met concrete resultaten.”

Doe mee! Volg en participeer bij Smart WorkPlace via www.SmartWP.nl, de digitale nieuwsbrief, via social media kanalen Twitter, LinkedIn en Instagram en neem deel aan onze ontmoetingen.