Tankstation De Rijp gaat voor full electric

De nieuwbouw van Shell Station De Rijp in Noord-Holland is een feit. “Eerder was het Shell Station te vinden in de dorpskern van het vlakbij Alkmaar gelegen De Rijp waar ze uit het jasje waren gegroeid”, vertelt Martin van der Voort, klimaatspecialist bij Centercon. Via installateur Al-In Techniek leverde Centercon de klimaatoplossing voor dit project.

Het station bestaat uit een kantoor-, winkel- en tankgedeelte en een bakery. In de bakery kunnen de klanten genieten van koffie en verse broodjes. Als duurzame doelstelling hield Al-In Techniek een gasloos, all-electric concept aan. Martin van der Voort vertelt: “We ontwierpen samen met de installateur een concept om zowel de winkel, de bakery als het kantoorgedeelte gelijktijdig te kunnen koelen en te verwarmen. Dit is veel energiezuiniger dan met een traditioneel systeem.”

De projectpartners vonden de oplossing in de MULTI V 5 Heat Recovery van LG. “Hiermee creëren we een comfortabel binnenklimaat.” Het Shell Station bestaat uit vier wasboxen en een automatische wasstraat. “De uitdaging bij het ontwerpen van deze installatie was om te allen tijde voldoende waswater beschikbaar te hebben. Op de juiste temperatuur én op het juiste moment.”

Tapwaterbereiding

Het warm tapwater wordt gemaakt met een LG Therma V warmtepomp. Deze warmtepomp kan de vraag naar warmwater ook tijdens piekmomenten zonder problemen verzorgen met behulp van een uitgebreid buffersysteem. Daarnaast zorgt de totale klimaatoplossing voor het juiste comfort en een hoog rendement.

Het is niet de eerste keer dat Centercon een LG warmtepomp levert voor een duurzaam project. Martin van der Voort ziet duidelijk een groeiende vraag naar duurzame (totaal)oplossingen. Het verwarmen van tapwater met een warmtepomp wordt nu al bij veel duurzame projecten toegepast.