Woontorens Zuidas krijgen duurzame energie en ESCo

De vierde woontoren van het project Royaal Zuid aan de Zuidas in Amsterdam wordt in oktober 2017 opgeleverd. Het project is gasloos en is uitgevoerd met een ESCo-oplossing.

Het samenwerkingsverband BPD, ERA Contour en Eigen Haard werkt aan het project met in totaal 411 huur- en koopwoningen. Ook INNAX is betrokken bij de realisatie en nam de duurzame energievoorziening van de woontorens op zich.

Totaalpakket

Daarvoor is een totaalpakket in de vorm van een Energie BV gerealiseerd, waarbij INNAX investeert in de installaties, onderhoud pleegt en garantie op de apparatuur en geleverde prestaties geeft.