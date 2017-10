Terugblik: Drinkwaterproductiebedrijf in de prijzen 

Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2015 werd de Gouden Kikker 2015 uitgereikt aan ingenieurs- en architectenbureau IA Groep uit Duiven. Met het project Drinkwaterproductiebedrijf Vechterweerd sleepte het bureau de award in de wacht.

Drinkwaterbedrijf Vitens ontwikkelde, samen met ingenieurs- en architectenbureau IA Groep, een duurzaam drinkwaterproductiebedrijf in het waterwingebied Vechterweerd, op de zuidoever van de Vecht in de gemeente Dalfsen. IA Groep en Factor Architecten hebben voor deze locatie het integrale ontwerp gemaakt. Ook toekomstige uitbreiding (een tweede gebouw) werd mee ontworpen in een totaalconcept. Het uitgangspunt voor het ontwerp was de landschappelijke inpassing.

De ontwikkeling van het gebouw en de inrichting van de omgeving is een nauwe samenwerking geweest tussen Vitens, de omwonenden en ingenieurs- en architectenbureau IA Groep. De omwonenden verenigden zich in een klankbordgroep. Deze groep heeft een grote mate van inspraak gehad op het ontwerp.

Vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards

Dit jaar bundelen abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd hun krachten en introduceren de geheel vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards. De vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards worden uitgereikt tijden het Duurzaam Gebouwd Congres op 1 februari 2018. Naast de categorie ‘Meest duurzame project’ bevat de award ook de categorieën ‘Meest duurzame woningcorporatie’, ‘Meest duurzame gemeente’ en een ‘Publieksprijs’. Bent u dus betrokken bij het duurzaamste bouwproject van Nederland? Pak dan nu uw kans en schrijf u in voor de Duurzaam Bouwen Awards!

Inschrijven voor de Duurzaam Bouwen Awards

Pak uw kans en schrijf u direct in voor de Duurzaam Bouwen Awards. Inschrijven kan via deze link.