Theater met gezond en comfortabel binnenklimaat 

Het Theater Flint uit 1977 staat aan de rand van het historisch centrum van Amersfoort. “Het plan was om het gebouw bij de aankomende renovatie beter te isoleren, onder meer vanwege de slechte isolatie.”

“Door onze adviseur Maarten van der Starre werd de blik gericht op het toen nog onbekende Climotion® (voorheen BaOpt) systeem”, vertelt facilitair manager Klaas Spoelstra. “Naar aanleiding van infrarood opnames werd ons getoond, dat het toneelhuis redelijk lek bleek te zijn en dus geïsoleerd moest worden. Daarbij zaten wij destijds ook met het probleem om de temperatuur te regelen in het theater en op de twee hoger gelegen steile balkons. De oorzaak was de stroming van de ventilatielucht en de verschillen in temperatuur in de toneeltoren.” Naast deze verschillen ontstond in de foyers een opwarming door zoninstraling, waarbij warmte via de vides hun natuurlijke weg naar buiten vond. “Verre van ideaal. Bovendien was de buitentemperatuur ook behoorlijk van invloed op de binnentemperatuur en niet bepaald constant. Daardoor kwamen er regelmatig comfortklachten voor. Wat voor de ene persoon behaaglijk is, kan voor de andere persoon als oncomfortabel worden ervaren.”

Ongeveer 5 jaar geleden was de vraag hoe een constante temperatuur en gezonder binnenklimaat kon worden gerealiseerd in zowel de verschillende foyers als de twee theaterzalen. “Belangrijke uitgangspunten waren de aspecten energiebesparing en design, de uitstraling van zowel ex- als interieur voor ons belangrijke uitgangspunten waren.”

Zorgvuldige keuze

Spoelstra hoorde vijf jaar geleden van de nieuwe wijze van luchtverdeling met het BaOpt-systeem. “Een presentatie met demonstratie in een kerk In Kerkrade wekte mijn interesse. Daarna zijn wij op advies van StarreAdvies BV en op uitnodiging van Kieback&Peter Nederland naar een demonstratie geweest in het theater in Bochum, waar de voorstelling Starlight Express werd opgevoerd.”

De presentatie werd gegeven door een BaOpt-specialist van Kieback&Peter Duitsland en de pionier en ontwikkelaar van BaOpt: professor Albert Bauer. “Het was een professionele demonstratie en een goede vergelijking met Flint. Dit overtuigde ons, dat dit systeem voor ons theater de beste oplossing kon zijn. De vraag was of we eerst gingen isoleren of aan de slag gingen met BaOpt, dat tegenwoordig Climotion® heet.”

Gefaseerd uitgevoerd

Het project werd in 2 fases uitgevoerd: in 2015 de vervanging van de technische installaties, met de regeltechniek en het gebouwbeheersysteem van Kieback&Peter. Daarna volgde in 2016 de isolatie van de toren en werd de buitenzijde voorzien van nieuw gevelmateriaal. De toepassing van de nieuwe wijze van luchtverdeling met Climotion® heeft als voordeel dat de bestaande kanalen gebruikt konden worden. Wel zijn er enige nieuwe kanalen toegevoegd. Deze hebben echter nauwelijks invloed op de visuele beleving in het theater.

De lucht wordt geconditioneerd met een luchtbehandelingskast en met een lichte overdruk (+/- 1 tot 3 Pa) de ruimten ingevoerd. Via CO 2 -gestuurde toe- en afvoerkleppen wordt het luchtdebiet geregeld. Mede door de recirculatie en afvoer via opengaande deuren, blijkt in de praktijk dat de afvoerkleppen nauwelijks open gaan.

In plaats van een gerichte luchtstroming verzorgt het Climotion® systeem een ongerichte stroming. De toegevoerde lucht en de lucht in de ruimte worden gemengd. Warmte onder het plafond, of koude op de vloer bestaan niet meer. De hele ruimte heeft dezelfde kwaliteit en temperatuur, hierdoor zijn er geen gerichte luchtstromingen meer en dus geen tocht. Ook koudeval langs ramen is verleden tijd.

Klaas Spoelstra: “in het theater blijft de temperatuur constant. De temperatuur op 20 meter hoogte is hetzelfde als op 2 meter. Wat wij wel zien is dat bij binnenkomst van veel mensen, zowel de temperatuur als de CO 2 concentratie even een boost laten zien. Binnen een half uur regelt het systeem de waarden in het theater naar de gewenste waarden. De ervaring heeft geleerd dat wij geen comfortklachten meer krijgen. Naast het verbeterde binnenklimaat is er een energiebesparing gerealiseerd. Daarbij heeft het systeem nog een bijkomend voordeel: de kunstmatige rook wordt beter verdeeld en dat geeft bijzondere lichteffecten.”

Wondermiddel?

“Wij zijn zeer enthousiast, maar Climotion® is geen wondermiddel. De ervaring heeft ons geleerd dat wij vooraf en in overleg met zowel bouwkundige als installatietechnische partners, moeten kijken naar alle relevante zaken. Onszelf kritische vragen stellen, zoals: is het gebouw er geschikt voor, hoe zit het met luchtdichtheid en isolatie, wat is de invloed van de zon in relatie tot hoge glazen gevel. Dit vereist een open en transparante dialoog, waarbij wij onze adviseur van StarreAdvies en Sander Kroon van Kieback&Peter een pluim geven voor hun inzet.”

Meer informatie leest u op de website van adviseur StarreAdvies, of neem contact op met Sander Kroon.