‘Landelijke overheid moet ESCo’s aanmoedigen’

“Om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs hebben we meer Energy Service Companies nodig. Stel als Rijk 10 ervaringsdeskundigen kosteloos beschikbaar aan lokale overheden om maatwerkadvies te leveren, dan komen ESCo’s zeker van de grond.” Dat vindt Ard den Outer, adviseur van de gemeente Rotterdam.

In zijn ogen bieden te weinig partijen de optie van een Energy Service Company aan. Voor de Zuid-Hollandse gemeente is dit een van de manieren om in 2030 40% energiebesparing voor gemeentelijk vastgoed te realiseren. “Per locatie kijken we wat de beste verduurzamingsoptie is. Te weinig bedrijven bieden een ESCo-constructie aan en als opdrachtgever zijn we afhankelijk van die paar ondernemingen.”

Daarom pleit hij voor ESCo-adviseurs, die maatwerk leveren om tot meer Energy Service Companies te komen. “Als RVO.nl 10 ervaringsdeskundigen kosteloos beschikbaar stelt aan lokale overheden om maatwerkadvies te leveren, dan zorgt dit zeker voor een toename van ESCo’s.”

Kostenneutrale projecten

De gemeente Rotterdam heeft inmiddels 3 ESCo-projecten lopen: 9 gemeentelijke zwembaden, de Kunsthal en de locatie van de Stadsbeheerorganisatie aan het Kleinpolderplein. Het eerst- en laatstgenoemde project voert Strukton Worksphere uit. “Dit doen we kostenneutraal”, vertelt Marcel Dommisse. “Het bedrag dat we aan energie besparen, investeren we in energiebesparende maatregelen”, vult zijn collega Dian Verkaart aan. “Voor de zwembaden ligt dat bedrag op € 3,4 miljoen, voor Kleinpolderplein op € 2,7 miljoen.”

Hoewel kostenneutraal dient Strukton Worksphere deze investeringen wel eerst voor te schieten. Het bedrag is in beide projecten namelijk berekend op 10 jaar energiebesparing van respectievelijk 34% en 32%, terwijl de besparingsmaatregelen direct aan de start van het project dienen te gebeuren. Zo heeft Strukton Worksphere op Kleinpolderplein gezorgd voor een biomassacentrale, die de panden van in het totaal 120.000 m2 bvo verwarmt. “De Bank Nederlandse Gemeenten zorgt voor 90% van de financiering”, geeft Dommisse aan.

Investeren in duurzaam vastgoed

Volgens Den Outer zijn er echter te weinig financiële instellingen, die voor zo’n investering garant willen staan. “Ik vraag me regelmatig af welke risico’s bijvoorbeeld banken willen afdekken. Daarvoor moeten we goede oplossingen komen, want de opgave is enorm. Ik zou graag willen dat de Algemene Rekenkamer uitrekent wat BENG voor de BV Nederland betekent. Dat gaat om heel veel geld.”

Inmiddels experimenteert de gemeente Rotterdam met een andere oplossing. “Door verduurzamingsprojecten en de aparte financieringen te stapelen, willen we het voor banken en pensioenfondsen interessant maken om hierin te investeren”, legt hij uit. “Denk aan het financieren van het verduurzamen van 600 basisscholen. In de ogen van de financiers zijn dit kleine investeringen, maar bij elkaar een enorme opgave. Door de investeringen behouden de scholen hun waarde en dat is voor financiers een belangrijke voorwaarde. En door dit soort projecten ook vanuit financieel oogpunt te standaardiseren, kan een heel grote markt hierbij ontstaan.”

Te weinig technici

In die enorme verduurzamingsslag die Nederland moet maken, waarschuwt Verkaart overigens ook voor een ander probleem. “Er komen te weinig jonge technici van de diverse opleidingen af”, valt hem op. “Hiervoor moet het bedrijfsleven goede plannen opstellen om de medewerkers en de instroom van medewerkers op niveau te houden als aantrekkelijke werkgever.”

Foto bovenaan, van links naar rechts: Ard den Outer (gemeente Rotterdam), Dian Verkaart en Marcel Dommisse (beiden Strukton Worksphere).

