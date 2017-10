Ontwikkeling van gasloze Zwethof dichterbij

Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen AM en gemeente Zoeterwoude brengt de ontwikkeling van Zwethof dichterbij. De Zwethof is een klimaatbestendige en landschappelijke nieuwbouwontwikkeling van 40 woningen.

Zwethof wordt gerealiseerd aan de zuidkant van Zoeterwoude-dorp, in het veenweidelandschap. “Het plan zet hoog in op kwaliteit, zowel op landschappelijk, stedenbouwkundig als architectonisch vlak”, geeft wethouder Ton de Gans aan van Zoeterwoude. “We verheugen ons op de verder samenwerking met de gemeente om hier een inspirerende en duurzame nieuwbouwwijk te maken, passend bij de wensen van de toekomstige bewoners”, geeft directeur Wilco van den Ban aan.

De gemeente Zoeterwoude en AM werken in deze ontwikkeling nauw samen. De samenwerkingsovereenkomst voorziet in een gezamenlijke grondexploitatie waarin partijen ieder voor 50% participeren. AM verzorgt de ontwikkeling van de woningen in het plangebied.

Duurzaamheid

In Zwethof wordt hoog ingezet op duurzaamheid en klimaatadaptief bouwen. Het plan is ontworpen in zijn natuurlijke omgeving, door het aan te laten sluiten op de bestaande schaal en de huidige groen- en water structuur. Alle woningen krijgen een EPC van 0 en worden gasloos.