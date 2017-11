Zoektocht naar projecten met breed spectrum duurzaamheidsambities

De Duurzaam Bouwen Awards beloont partijen die koplopen in de categorieën meest duurzame project, meest duurzame woningcorporatie en meest duurzame gemeente. Op de website van de Duurzaam Bouwen Awards werden al enkele juryleden voorgesteld. Dit keer is Duurzaam Gebouwd-expert en jurylid Robert Koolen aan het woord.

Waarom zijn de Duurzaam Bouwen Awards belangrijk?

Werken aan duurzaamheid is iedere dag aandacht vragen en vaak tegen de stroom in werken. De resultaten van het harde werken verdienen in het zonnetje gezet te worden. Tegelijkertijd heeft het een voorbeeldfunctie voor anderen die verduurzaming als uitdaging zien: het kan wel.

Welke impact heeft het winnen van de award en wat levert het de winnaar op?

Allereerst geeft de aandacht voldoening aan het bouwteam en zorgt het voor energie om ook het volgende project goed op te pakken. Ten tweede maakt de award wereldkundig dat de organisatie durf heeft gehad en zijn nek heeft uitgestoken om boven verwachting te presteren op duurzaamheidsniveau.

Wat zijn inspirerende voorbeelden voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving?

Dat varieert van ingebouwde nestkasten tot enorme gebiedsontwikkelingen met veel innovatie op het gebied van watermanagement.

Wat zijn je beweegredenen om als jurylid te fungeren?

Ik zet mijn ervaringen graag in om een goede afgewogen keuze te maken. Het is een eer om de sector te mogen vertegenwoordigen.

Wat verwacht je van de aanmeldingen of wat hoop je hierin terug te zien?

Ik hoop dat er projecten met een breed duurzaamheidsspectrum worden ingediend. Niet alleen met een energie-ambitie, maar ook met een materialen- en biodiversiteitsambitie. Daarnaast zou ik het mooi vinden om een brug te zien tussen de technische maatregelen en de waarde die het vertegenwoordigd voor de consumenten in de zin van comfort, gemak, beleving en meer.

Heb je een tip voor de genomineerden of partijen die overwegen in te schrijven?

Probeer inzicht te geven over de manieren waarop het project goed scoort, waarom het bijzonder is ten opzichte van de concurrentie. Verder hoor ik graag waarom een project meer is dan een eenmalige pilot en wat de sector ervan kan leren en reproduceren.

