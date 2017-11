Ook De Hofstede in Zwaanshoek is #VanGasLos

Niet alleen de nieuwbouwontwikkeling De Vlinderslag mag zich in gemeente Haarlemmermeer gasloos noemen. Ook de wijk De Hofstede in Zwaanshoek mag zich scharen in het rijtje van aardgasvrije realisaties.

Sinds twee jaar woont bewoner Ben van der Werff (zie foto, via gemeente Haarlemmermeer door Jur Engelchor) in een van de energieneutrale en gasloze woningen van De Hofstede. "Ik heb niet uit idealisme gekozen voor een energieneutrale woning”, vertelt Van Der Werff.

“We hadden met twee opgroeiende kinderen meer ruimte nodig en ik kende toevallig de ontwikkelaar van dit project. Wat ik niet had verwacht, is dat het rust geeft om grotendeels onafhankelijk te zijn in je energievoorziening. We zijn nog wel gekoppeld aan het elektriciteitsnet, maar het liefst zou ik ook daar vanaf willen. De zonnepanelen op ons dak leveren voldoende energie."

Vloerverwarming en warmtepomp

In 2015 werd de duurzame wijk met 20 energieneutrale woningen zonder aardgas opgeleverd door Natuur en Wonen. Kenmerken van de woningen zijn de zelfvoorziening in elektriciteit door duurzame opwekking met zonnepanelen. Net als in De Vlinderslag is vloerverwarming aangebracht en wordt gebruikgemaakt van een warmtepomp om zowel in de zomer als de winter een comfortabel binnenklimaat te creëren.

Elektrisch koken

Eerder publiceerden we al een blog van Duurzaam Gebouwd-expert Harm Valk over de uitdagingen omtrent het elektrisch koken. Voor bewoner Coen lijkt dit geen probleem. “Elektrisch koken gaat net zo goed als koken op gas. En zo’n inductieplaat is lekker makkelijk schoonmaken.”

