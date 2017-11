Gerenoveerd Hotel Nassau: modern met aandacht voor verleden

Na een grootschalige renovatie is Hotel Nassau een moderne hotspot met een duidelijke knipoog naar het katholieke verleden. Vescom verzorgde de wandbekleding in de hotelkamers en gemeenschappelijke ruimtes.

“Het authentieke hotel in de historische binnenstad van Breda is een herontwikkeling van een kloostercomplex, 3 herenhuizen en een kapel”, vertelt interieurdesigner Wim Hoopman van HIP Studio. “De oude kenmerken van deze panden zijn goed bewaard gebleven. Het voormalige katholieke klooster is omgetoverd tot restaurant. Samen met een team van designers heb ik de geschiedenis van deze locatie op een moderne manier terug laten komen.”

Verrassende vinyl wandbekleding

Samen met zijn studio bekeek hij eerst welke materialen hij wilde toepassen in een ruimte. “Daarna zijn we gaan tekenen. We willen graag provoceren, verwarring creëren, verrassend en gedurfd zijn. De Vescom-producten sluiten hier perfect bij aan, zowel op het gebied van sfeer als functionaliteit. Ik hou van wandbekleding en Vescom biedt hierin een product dat op kwaliteit een 10 scoort en qua design alleen maar mooier en spannender wordt. Vescom-wandbekleding komt prachtig tot zijn recht in een hotel als het Nassau in Breda.”

Kamer met panorama-uitzicht over Breda

De vinyl wandbekleding is toegepast in de hotelkamers, suites, horecagelegenheden, vergaderfaciliteiten en evenementen hotspots. De gemeenschappelijke ruimtes zijn weldadig ingericht met sprekende kleuren. “In een hotel is het essentieel dat de gekozen materialen functioneel zijn, oftewel: duurzaam, goed te reinigen, brandwerend, bestand tegen krassen en stoten, veilig, en kleur- en lichtecht. De producten van Vescom voldoen aan deze kwaliteitseisen en zijn daarom uitermate geschikt voor de ruimtes in een hotel.”

Verschillende stijlen door elkaar

De kamers in Hotel Nassau kenmerken een typerende stijl, waarin oude tijden op een subtiele manier herleven, laat Hoopman weten. “Denk daarbij aan houten spanten en kleurschakeringen van toen. We gebruiken verschillende stijlen door elkaar heen, maar bewaren daarbij altijd de rust. De authentieke architectuur van het pand komt terug in de kamers en suites. Vescom printte wandbekleding met bogen, die symbool staan voor de bogen in de karakteristieke raampartijen van de hoofdentree. Bijzondere eyecatchers zijn de foto’s van pikante nonnen die speels verwijzen naar de oude functie van het hotel. Vescom heeft de afbeeldingen prachtig en uiterst zorgvuldig digitaal op de wandbekleding geprint. Hierbij zijn de technische eigenschappen van vinyl wandbekleding behouden gebleven.”

Hoopman is blij met het resultaat. “Als je door Hotel Nassau wandelt, komt het verhaal van weleer naar boven zonder daarbij ook maar één woord te hoeven wisselen. De wandbekleding van Vescom speelt een essentiële rol in dat verhaal.”

Foto bovenaan: De receptie van Hotel Nassau