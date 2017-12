'Stop de blog!'

Toch wel even getwijfeld omtrent mijn bijdrage voor het Expertplan. Er is de laatste tijd een wervelstorm aan opinies en blogs rondom het thema #VanGasLos. Meestal wordt hier uitgebreid in benoemd wat andere partijen niet goed doen zonder oplossingen aan te reiken om de transitie in te vullen. Ik geloof erin dat dit niet de juiste route is. In plaats van met het vingertje te wijzen moeten we daad bij woord voegen en de opgave integraal oppakken.

Een daadwerkelijk bijdrage lever je door in de praktijk projecten te realiseren, in lijn met de energietransitie. Dit mag, nee, móet, met een kritische blik. Daarbij is een continue drang naar verbetering en vernieuwing noodzakelijk, mits dit met een focus op echte ontwikkeling plaatsvindt in plaats van alleen “op papier”.

Integrale aanpak vereist

Om vorm te geven aan de toekomst is een integrale aanpak vereist. All-electric woningverduurzaming is immers niet binnen één discipline te vangen. Binnen het bouwkundige aspect gaat het om goed isoleren, luchtdicht bouwen en voldoende aandacht voor compactheid en oriëntatie. Installatietechnisch komt het neer op ventileren met warmteterugwinning, verwarming en warmtapwaterbereiding met een warmtepomp en aandacht voor het juiste afgiftesysteem. Tot slot is de juiste aansturing vereist, evenals monitoring.

Bij al deze technieken moet de focus liggen op het terugdringen van de energievraag en zijn duurzame technieken een must. Het gebruik van elektrische kachels en boilers past dus niet in deze lijn omdat de energievraag onvoldoende beperkt wordt.

Technieken hieromtrent zijn al ruimschoots beschikbaar en hebben zich in de praktijk al bewezen. De uitdaging schuilt dus in het samenvoegen van verschillende onderdelen binnen één platform. Een andere opgave betreft het betrekken van nieuwe installateurs en bouwers met nog te weinig expertise. Een intensieve begeleiding vanuit bijvoorbeeld de leveranciers is daardoor een vereiste. De opschaling die we moeten bereiken is alleen haalbaar als alle betrokken partijen expertise in huis hebben om een all-electric concept te realiseren.

Prefab onderdeel van oplossing

Prefabricage van techniek en bouwkundige componenten zijn een belangrijk onderdeel van de oplossing. Dit vraagt om technische - en sociale innovatie. De technische innovatie staat bij veel partijen wel op de agenda, maar men is niet bereid om sociaal te innoveren. Het betekent namelijk dat bedrijven bereid zijn om kennis en informatie te delen en daarnaast open te staan voor nieuwe innovaties en samenwerkingsvormen.

Laat duidelijk zijn dat hiermee niet wordt bedoeld het oeverloze vergaderen en compromissen sluiten. Sociale innovatie en daadkracht kunnen wel degelijk samen gaan. In de praktijk is zichtbaar dat we in een hoog tempo opschalen. Daar is ook de nodige urgentie voor. Voor veel partijen is een all-electric of Nul-op-de-Meter woning allang geen uitdaging meer. Deze aanbieders , ondervinden dat de warmtepomp een volwaardige vervanger is voor de cv-ketel. Gezien de omvang van de energietransitie is het nu zaak om de rest van de markt te betrekken. Stop daarom met schrijven en ga de uitdaging aan!

Auteur Rudy Grevers werkt bij Alklima Klimaatapparatuur