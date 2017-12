Technologie haalt fijnstof uit Eindhovense lucht

In de binnenstad van Eindhoven reinigt een ventilatiesysteem in een parkeergarage de komende 3 maanden de stadlucht van fijnstof en roet en blaast schone lucht de stad in.

Hiermee experimenteert deze Brabantse gemeente samen met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Air Liquide en milieu-innovatiebedrijf ENS Urban in het project ‘Longen van de Stad’. Het doel van dit project is om een grootschalige oplossing te bieden voor de toenemende luchtvervuiling in stedelijke gebieden.

Stadslucht reinigen op en rond Stadhuisplein

In deze proef komen 30 luchtzuiveringsinstallaties met de technologie van ENS Urban naast de uitgang van de ondergrondse parkeergarage op het Stadhuisplein. “Nooit eerder is in de openbare ruimte van een stad op deze manier geëxperimenteerd met het grootschalig reinigen van stadslucht”, zegt TU/e-hoogleraar bouwfysica Bert Brocken.

Onder zijn leiding lieten onderzoekers met computersimulaties en -modellen zien dat de potentiële verbetering van stadslucht verder reikt dan alleen de directe omgeving waar een installatie de lucht reinigt. Of deze simulaties en modellen ook kloppen, wordt de komende 4 maanden duidelijk. Een uitgebreid netwerk van hoogwaardige meetapparatuur meet in die periode in een groot gebied rond het Stadhuisplein de concentraties fijnstof. Daarnaast verzamelen ze onderzoekers weergegevens, waaronder windrichting en -snelheid, om de luchtbeweging in kaart te brengen.

De keuze viel op het Stadhuisplein, omdat dit een windluwe plek is waar relatief veel luchtvervuiling ophoopt door langzaam rijdend autoverkeer. “Dankzij onze luchtzuiveringstechnologie is de kwaliteit van de lucht die de parkeergarage verlaat aanzienlijk beter dan de lucht die de parkeergarage in gaat”, vertelt Roel Gijsbers van ENS Urban. “Zo fungeren parkeergarages als ‘longen van de stad’ en leveren ze een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit van de stad.”

Techniek geschikt voor veel plekken

Wethouder Mary-Ann Schreurs van onder meer Duurzaamheid greep de kans graag aan om de validatie van het onderzoek in Eindhoven te faciliteren. “De slechte luchtkwaliteit is een gevaar voor de gezondheid van onze inwoners en bezoekers. Daarom moeten we concrete stappen maken om de luchtkwaliteit te verbeteren. De verwachte bijdrage van deze techniek is veelbelovend voor een gezonder Eindhoven, maar het kan natuurlijk op veel meer plekken toegepast worden! Zodra het effect vast staat, is het zaak zo snel als mogelijk op te schalen in de binnenstad om die fijnstof en roetvrij te maken.”

Volgens Gijsbers is dit concept niet alleen geschikt om fijnstof te elimineren in parkeergarages, maar ook in onder meer tunnels, trein- en busstations, viaducten en drukke verkeerspleinen. “Als de eerdere resultaten in de praktijk stand houden, biedt dit een nieuwe en bewezen oplossing voor het grootschalig verwijderen van luchtverontreiniging in de stedelijke omgeving.”