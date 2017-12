De meest gelezen verhalen van 2017: nummer 1

Auteur: Ingrid Rompa

In aanloop naar 2018 publiceert Duurzaam Gebouwd de komende 2 weken de 10 meest gelezen verhalen van 2017. Nummer 1 gaat over de Cubicco van Randy Riteco:

Kleine woningen bouwen voor alleenstaanden

Een woning bouwen met 4 personen in 4 weken. Volgens Randy Riteco van Cubicco is dat goed mogelijk. “Veel huizen staan te koop, omdat mensen scheiden: 35% van de Nederlanders is alleenstaand. Tot mijn verbazing speelt de markt niet hierop in. Hoe kun je blijven zeggen: ‘Wij bouwen niet klein’?”

Riteco is ondernemer, zijn familie komt uit de bouw. “Als mensen zeggen dat dingen niet kunnen, dan gaan bij mij mijn haren overeind staan”, glimlacht hij. “Ik denk dat we met z’n allen enorm veel kunnen, maar we moeten willen.” Daarom bedacht hij het concept Cubicco: een slim en innovatief modulair bouwsysteem van energieneutrale en levensloopbestendige woningen. Begin dit jaar won hij hiermee de Lighthouse Award.

Wonen op zo’n 40 m2

Kleiner wonen op weinig vierkante meters is mogelijk, meent hij. “Dat is helemaal niet erg. Wat wel belangrijk is, is dat je ook privé buitenruimte nodig hebt. En als het kan, een gezamenlijke buitenruimte met gezamenlijke faciliteiten.” Het Cubicco-tweekamerappartement heeft ruim 27 m2 binnenruimte en 11 m2 buitenruimte. Een studio beschikt over 45 m2. “Mijn belangrijkste inspiratiebron is Florence Nightingale. Zij heeft gezegd: je kunt mensen pillen geven, maar mensen hebben ook verbinding nodig met de omgeving. Licht, lucht, ruimte, et cetera. Dus anders denken. Er zijn toen gezonde ziekenhuizen ontworpen. Waarom zou je nu ook niet op die manier bouwen?”

Mensen uit andere industrieën om zich heen

De Lighthouse Award heeft hij onder meer gewonnen vanwege het feit dat hij zo innovatief is. “Dat valt erg mee”, zegt hij zelf. “Ik doe eigenlijk alleen maar dingen die al lang bestaan. Wat ik wel heb gedaan, is mensen om me heen verzameld: uit de luchtvaartindustrie, de ruimtevaartindustrie, automotive. Ik ben ICT-er met als specialisatie de gedragsdynamica. Dat heeft niet direct met de bouw te maken, maar wel met het gedrag van mensen. Verder heb ik contacten op het gebied van architectuur, stedenbouwkunde en design.”

Woningen als bouwpakket

Zijn uitgangspunt is klein bouwen, rekening houdend met het feit dat er binnenkort geen vakmensen meer zijn. “Op basis daarvan heb ik een bouwpakket gemaakt dat tot op de millimeter nauwkeurig is. Iedereen riep dat het niet kon, maar we hebben de Cubicco-woningen staan.”

Kijken niet naar de verschillen, maar naar de overeenkomsten: we kunnen van elkaar leren. Randy Riteco, Cubicco

Nu worden de woningen gebouwd door een ervaren voorman en 3 paar handige handjes, zoals Riteco dat noemt. “Met 4 mensen bouwen we in 4 weken een woning.” Hij gelooft heilig in samenwerking. “Als je dingen alleen wil doen, dan ga je het niet redden. Daarom werk ik graag met een internationaal gezelschap in het binnen- en buitenland. Dat kan een bouwbedrijf of een instituut zijn. Je moet niet kijken naar de verschillen, maar naar de overeenkomsten: we kunnen van elkaar leren.”

Binnen- en buitenland

Op dit moment staan de Cubicco-woningen in Nederland in een beschermde omgeving: op Landpark Assisië in de buurt van Tilburg. Hier wonen mensen met een verstandelijke beperking. “We hebben internationaal voor 1.000 woningen masterplannen gemaakt, onder meer voor Engeland, de Verenigde Staten en het Caribisch gebied.” In Nederland gaat het om 200 woningen. Er zijn onder meer nieuwe ontwerpplannen gemaakt voor het Groene Gordijn, een villawijk voor expats in Bergen op Zoom.



Een Cubicco-tweekamerappartement heeft ruim 27 m2 binnenruimte en 11 m2 buitenruimte.

“We zitten nu ook in de laatste fase van een grote stad in Nederland om armoedebestrijding tegen te gaan”, vertelt hij enthousiast. “Wij leveren met een flatpack oplossingen voor 1- of 2-persoonshuishoudens. Hiermee kunnen mensen – onder begeleiding – hun eigen woning assembleren. De gemeente in kwestie creëert een faciliteit voor betaalbare grond en eventueel de noodzakelijke borgstelling voor een bescheiden hypotheek.”

Veel hout in de woningen

De Cubicco-woningen worden gebouwd van hout. “Normaal gesproken benut de houtindustrie 65% van een boom. Wij benutten 95%. We zagen planken van de boom, we gebruiken de houtvezels en papiervezels als isolatiemateriaal. De jas van deze woning bestaat uit boomschors. Omdat wij van de grond af bouwen, hebben we met de sterke constructie geen last van allerlei extreme klimaatomstandigheden. De levensduur van de woning is gegarandeerd 100 jaar. En we werken alleen samen met partijen, die bomen terug planten als ze worden gekapt. Daardoor kunnen we onbeperkt blijven bouwen.”

De glimlach ontstaat met name als je voor de woning staat, vindt Riteco. “Je ziet een pui, die bijna gelijk is aan een eengezinswoning. Deze pui bestaat echter volledig uit glas. Er komt dus heel veel zonlicht in de woning.”