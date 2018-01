‘Cradle-to-cradle wakkert innovaties aan’

Auteur: Tim van Dorsten

In Venlo verschijnt medio 2018 een op cradle-to-cradle geïnspireerde sporthal. Adviesbureau C2C ExpoLAB hielp de gemeente Venlo bij de selectie van alle betrokken partijen. “We leggen de lat steeds zo hoog mogelijk.”

Opdrachtgever gemeente Venlo had 3 speerpunten met de nieuwe Sportzaal Zuid, vertelt adviseur Bas van de Westerlo van C2C ExpoLAB. “Ze ambieerde een gebouw dat zelfvoorzienend is op energiegebied, dat geldt als een materialenbank en dat focust op gezondheid. Dat laatste was ook een belangrijk aspect voor de sportvereniging: sporten moet wel in een gezonde omgeving gebeuren.”

Gemeente geholpen bij selectie partijen

Op basis van die belangrijke punten hielp het Venlose adviesbureau de gemeente bij de selectie van de partijen in het ontwerp- en bouwproces. “We zijn van begin af aan bij dit project betrokken: gemeente Venlo vroeg ons om haar te helpen bij het selecteren van de architect, de installatie-adviseur en het bouwbedrijf. Vervolgens hebben we het ontwerp- en bouwteam begeleid, waar nodig gestuurd op de ambities en gezamenlijk de markt betrokken en uitgedaagd. Toen bijvoorbeeld duidelijk werd dat voor de constructie onvoldoende geschikte materialen voorhanden waren, hebben we gezamenlijk gezocht naar het best mogelijke alternatief.”

Dit alternatief was een demontabele constructie, met daarbij een materialenpaspoort en groen demontageplan. “In tegenstelling tot het Stadskantoor Venlo – waarbij wij ook betrokken waren – beschikt deze sporthal over een eenvoudige constructie. De achterliggende gedachte hierbij is dat de toeleveranciers aan het eind van de levensduur van deze sporthal hun materialen weer terugnemen.”

Onze voorkeur gaat uit naar gezonde en veilige producten. Zijn die niet beschikbaar, dan willen we het hoogst haalbare. Bas van de Westerlo, C2C ExpoLAB

Deze vraag aan fabrikanten om hun producten ook terug te nemen betekende onder meer voor Thermaflex een uitdaging, zo laat Nelienke Bosch in Duurzaam Gebouwd Magazine #39 weten: “C2C ExpoLAB wilde dat we nadachten hoe we geen negatieve invloed konden hebben op het milieu.” Dit deed dit adviesbureau niet alleen bij Thermaflex, maar bij alle betrokken bouwpartijen. “We leggen de lat altijd zo hoog mogelijk”, licht Van de Westerlo toe. “Onze voorkeur gaat uit naar gezonde en veilige producten. Zijn die niet beschikbaar, dan willen we het hoogst haalbare.”

Circulaire projecten voldoen aan hogere eisen

Met deze instelling merkt hij dat circulaire projecten aan steeds hogere eisen voldoen. “Wat we in het ene project als hogere ambitie stellen, geldt in het volgende project als de standaard”, merkt hij op. “Toen we bijvoorbeeld 2,5 jaar geleden met deze sporthal begonnen, moesten de zonnepanelen zorgen voor 30% van de energievraag. Inmiddels leveren deze panelen naast de sporthal ook energie voor de omliggende woningen en is het gebouw energiepositief.”

Deze stijgende lijn in ambitieniveau ziet hij ook in het aantal cradle-to-cradle materialen in het Venlose gebouw. “In het Programma van Eisen stond dat de sporthal over minimaal 10 C2C-materialen moest beschikken. Nu bevat het 24 verschillende C2C-materialen. We hopen tijdens de realisatie nog goede alternatieven kunnen toevoegen.”

Cradle-to-cradle zorgt voor innovatie

Ondanks dit streven wil Van de Westerlo niet nadenken wanneer het eerste gebouw volledig cradle-to-cradle is. “Vanuit de circulaire uitgangspuntenzorgen we voor een innovatieslag. We gebruiken dit om partijen uit te dagen om steeds meer kwaliteit toe te voegen en de goede dingen te doen. Als cradle-to-cradle in regels wordt vastgelegd, verdwijnt de innovatiekracht.”

En uiteindelijk hoopt hij dat C2C ExpoLAB als adviesbureau met de huidige dienstverlening over een jaar of 10 overbodig is. “Als dat gebeurt, dan betekent dit dat circulair bouwen de bouwstandaard is geworden.”

Illustratie: Sportzaal Zuid komt naast kindcentrum Zuidstroom (gebouw links). De sporthal is energiepositief: de panelen leveren energie voor dit gebouw en omliggende gebouwen.