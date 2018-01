NOM-woning dankzij indak pv-systeem

De totaaloplossing Unidek SolarPower zorgt in Vijlen (Zuid-Limburg) voor de opwek van duurzame energie bij een NOM-woning. Het systeem brengt de ambitie om het gebouw energieneutraal of zelfs energieleverend te maken, dichterbij

Voor woningeigenaar Toine Godderij lag de ambitie voor Nul-op-de-Meter voor de hand. “Niet alleen vanwege mijn huidige functie bij Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen en mijn technische achtergrond, maar ook vanwege de zoektocht naar de economisch meest voordelige en rendabele oplossing.”

Om voldoende duurzame energie op te wekken werd gekozen voor de installatie van zonnepanelen. “Deze investering paste in ons budget en zorgt ondanks de hogere kosten voor lagere maandlasten, omdat we het combineren met een lucht/water-warmtepomp.” In een vroeg stadium kwamen de bouwpartners bijeen om het project vorm te geven. “Voorafgaand aan de bouw adviseerden Kingspan Unidek en SCX op het gebied van energiebehoefte en energieneutraliteit. Door vroegtijdig met elkaar te sparren over mogelijke aanpassingen, realiseren we een woning waarbij de energiebehoefte ongeveer gelijk is aan het aanbod.”

Prefab indak zonnepanelen

Godderij stelde het bouwteam samen na uitgebreid onderzoek over aanbieders. “Tijdens het onderzoek kwam ik een artikel tegen over geprefabriceerde indak zonnepanelen. De esthetische en technische voordelen spraken aan en vormden voor mij de aanleiding om een afspraak te maken met een leverancier van dak- en pv-oplossingen.” Kingspan Unidek werd geselecteerd om de dakisolatie en indak pv te leveren. “De keuze viel op Kingspan Unidek vanwege het feit dat dit een grote speler is in de markt en ze een duurzaam systeem leveren. Zij werkt samen met SCX Solar en deze combinatie viel positief op en straalt vertrouwen uit. Kostentechnisch klopte het ook.”

Het samenwerkingsverband Kingspan Unidek en SCX realiseert de plaatsing en montage van Unidek Aero-systeem met zonnepanelen. “Hierdoor is er slechts één aanspreekpunt. Normaal gesproken heb je diverse gesprekspartners voor de verschillende onderdelen van daksystemen, nu is dat niet het geval.” Het Unidek SolarPower systeem werd als totaaloplossing ontwikkeld om invulling te geven aan duurzaamheidsambities, zonder in te boeten aan esthetiek. “Het systeem bestaat uit de Unidek Aero-dakplaat en prefab pv-panelen. De Aero-dakplaat past in het plaatje van een NOM-woning doordat het diverse duurzaamheidsaspecten heeft, waaronder een betere geluidsisolatie en thermische dakisolatie. Belangrijke eigenschappen om de felbegeerde NOM-titel te behalen zijn de hoge luchtdichtheid, minder koudebruggen en het DUBOkeur om de circulariteit van het materiaalgebruik aan te duiden”, vertelt area sales manager Bart Vink van Kingspan Unidek.

Dak wordt nieuwe energiecentrale

De pv-panelen worden gemonteerd op de Aero-dakplaat, waarmee het gehele dak wordt afgedekt. “Het dak wordt de nieuwe energiecentrale, waarbij de zon belangrijk is voor duurzame energieopwekking. De Unidek Aero dakplaat zorgt met thermische isolatie dat de opwekking optimaal is en het systeem volledig tot zijn recht komt.” Met de komst van de MPG-grenswaarde vanaf 1 januari 2018 krijgt ook de circulariteit van de materialen meer gewicht. “Het is eenvoudig om met deze dakelementen een GPR- en MPG-berekening uit te voeren, omdat er gegevens beschikbaar zijn vanuit de Nationale Milieudatabase. Tijdens de gebruiksfase leveren de elementen een positieve bijdrage aan de CO 2 -emissie, wat gunstig uitpakt voor een GPR-berekening. Het Unidek Aero-dakelement heeft daarnaast een KOMO en een ISSO-certificaat”, vervolgt Vink.

Het Unidek SolarPower-systeem kan op verschillende typen daken worden toegepast. “Daarvoor bieden we telkens een maatoplossing, in samenwerking met partners als SCX. We ervaren dat aannemers en eindgebruikers het fijn vinden om advies te krijgen over de best passende oplossing. Ook ervaren ze de ontzorging als zeer prettig, evenals het hebben van slechts één of twee aanspreekpunten.” Daarbij hoeft een indak pv-systeem niet duurder te zijn dan een simpel en regulier daksysteem. “De beleving is vaak dat een indak pv-systeem meer kosten met zich meebrengt. Integendeel, je maakt je woning toekomstbestendig en hebt decennialang geen omkijken naar je isolatie en duurzame energieopbrengst.” De toegepaste pv-panelen gaan 20 tot 30 jaar mee. “Er zit een waterkerende laag onder het pv-paneel, waardoor vervuiling en elementen van buitenaf er niet bij kunnen komen. Daarnaast brengen we aluminium goten aan, die de ventilatie niet belemmeren. Kunststof onderdelen ontbreken volledig, want we weten dat deze aan veroudering onderhevig zijn. Onze samenwerkingspartner zorgt voor randafwerking met zetwerk of een aansluiting met de dakramen”, besluit Vink.

Systeem wekt duurzame elektriciteit op

Sinds de installatie van het Unidek SolarPower-systeem wekt de woning van Godderij duurzame elektriciteit op. “Dit wordt via de warmtepomp omgezet in centrale verwarming en warm tapwater”, voegt Godderij aan. “Dit combineren we met goede isolatie, driedubbele beglazing en een regenwatertank van 10.000 liter voor het grijswatercircuit. Hierdoor worden we geheel zelfvoorzienend en zijn we gegarandeerd van jarenlang wooncomfort. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze totaaloplossing onze Nul-op-de-Meter ambities gaan behalen en overtreffen.”

Unidek Aero is een isolerend alles in-1 dakelement met een kern van EPS Platinum, brandvertragend gemodificeerd volgens NEN 6056/6066, voorzien van 4 geïntegreerde verstijvers van 19 mm hoog en 45 mm breed. De buitenzijde is voorzien van een 3 mm spaanplaat met groene folie en ruitmotief en 3 tengels van 20 mm hoog en 30 mm breed. De binnenzijde is voorzien van een 12 mm gipskartonplaat, die tussen 2 verstijvers is aangebracht. Het systeem wordt afgewerkt met een 3 mm spaanplaat voorzien van een witte zichtzijde.

Lees meer specificaties op www.kingspanunidek.com.