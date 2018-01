Pharos-gebouw wordt toonbeeld van circulaire economie

Auteur: Tim van Dorsten

Het Pharos-gebouw in Hoofddorp gaat de gezondste werkcommunity van Europa worden. Dat is althans het plan van adviesbureau De Nieuwe Draai, in opdracht van eigenaar Cairn Real Estate. Bedrijven die hieraan willen meewerken, konden op 3 momenten pitchen. Zoals afgelopen vrijdagmiddag.

Net als de voormalige Pharos-vuurtoren in Alexandrië torent ook het gelijknamige gebouw in Hoofddorp hoog boven de overige bebouwing uit. Het uitzicht op de 18e verdieping – speciaal ingericht voor de pitchsessies– maakte veel indruk bij de aanwezigen.

“Toen ik hier de eerste keer kwam, keek ik alleen maar verwonderd naar buiten”, vertelde Wytze Kuijper, die via De Nieuwe Draai als transitiestrateeg hierbij betrokken is. “Daar ligt een prachtig cadeau: het cradle-to-cradle bedrijventerrein Park20|20. Dan hebben we maar 1 optie: je laten inspireren en een stap verder gaan. Met als extra uitdaging: het gaat hier om bestaande bouw en daarin ligt de grootste verbouwopgave in de toekomst.”

Circulariteit en energielevering centraal

Volgens Xander Meijer van dit adviesbureau staat circulaire economie bij de renovatie van het Pharos-gebouw centraal. “Ons doel is om dit gebouw om te toveren tot de gezondste werkcommunity van Europa. Daarom zoeken we naar producten, diensten en samenwerkingen die gaan bijdragen aan de gezondheid van de gebruikers en de energielevering. We willen dit pand zo veel leven geven, dat het vanzelf mensen aantrekt.” Hierbij draait het om 4 zaken, gaf hij aan:

Doorlopend bijdragen aan de gezondheid en welzijn van de gebruikers

Energiebron voor huurders en omgeving

Dynamisch netwerk voor ontmoeting en samenwerking

Verspilling tegengaan en richting en inhoud geven aan de circulaire economie

Circulaire sloop

Kuijper gaat het programma Zero Waste begeleiden. “Ook de sloop gaat circulair plaatsvinden”, liet Meijer weten. “Niets gaat weg zonder over de nieuwe bestemming na te denken. Alles in het gebouw toetsen we aan de circulaire economie.” Bij dit circulaire gedachtengoed sloten zich opvallend veel aanwezigen aan. Zo beschouwde Kim Zandbergen van Qbiq Systeemwanden het gebouw als een circulaire mijn. “Graag haal ik dit gebouw helemaal leeg en maak ik van alle afvalstromen onder meer weer wanden”, vertelde hij. “Wie ze wil, kan ze kopen. De eerste portalen zijn al verkocht en herbouw van de Aviodome. Alles gaat nu voor minimaal 6 maanden in de opslag. En mocht verdere interesse uitblijven, dan kan ik er alsnog weer grondstoffen van maken.”

We willen het Pharos-gebouw omtoveren tot de gezondste werkcommunity van Europa. Xander Meijer, De Nieuwe Draai

Ook Everuse-directeur Marc van der Heijden gebruikt afval als grondstof. “Ik maak van oud papier isolatiemateriaal”, vertelde hij. “En bij sloop of renovatie van een gebouw kopen we onze materialen weer terug. Hiervoor bieden wij de grondstofwaarde: die is nu misschien € 5 op € 100, maar door de grondstoffenschaarste kan dit bedrag over 20 jaar een veelvoud zijn. Daarnaast hebben al onze producten een grondstoftracker. Die herleidt naar ons als eigenaar van de materialen.”

Verbonden gemeenschap

Ook de gemeenschapsgedachte verbond enkele bedrijven. Zo vertelde Sander Willems van Sowebuild over het Buildr-platform. “Dit platform maakt het mogelijk dat gebruikers verbinding met elkaar vinden en met elkaar communiceren. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om pushberichten te sturen, bijvoorbeeld als een yogales begint. We gebruiken de data van de activiteiten om Buildr te verbeteren.”

Op de 18e verdieping van het Pharos-gebouw in Hoofddorp presenteerden in totaal 30 bedrijven hun product of dienst.

Namens klimaatinstallatiespecialist ACS vertelde Tijmen de Groot data te gebruiken voor de meet- en regeltechniek van klimaatinstallaties. “Met dit gebouwbeheersysteem sturen we het klimaat in het gebouw aan vanuit de cloud. De data blijven eigendom van de klant: hij betaalt op basis van een abonnement voor dit systeem.”

Samen werken om een stapje verder te gaan

In totaal presenteerden 30 kleine en grote bedrijven hun product of dienst. Ook bouwbedrijf BAM had zich hiervoor ingeschreven. “We willen vooral veel komen brengen”, liet Anthonie van Egmond weten. “Zo hebben we inmiddels veel geleerd bij het gebouw Circl en zijn we bezig met de renovatie van het WTC in Utrecht dat het certificaat WELL gaat krijgen. Bij ieder project gaan we een stapje verder. De combinatie van WELL en circulair hebben we echter nog nooit gedaan.”

De omvang van het consortium is nog onduidelijk. Van Egmond vindt het niet erg als het uiteindelijke consortium uit een groot aantal bedrijven bestaat. “We hoeven geen leidende rol te hebben. We willen ook graag van anderen leren.”

Meer circulaire showcases

Harm Edens maakte afgelopen vrijdag deel uit van de jury. De presentator van onder meer BNR Duurzaam was enthousiast over de presentaties. “Bewust of onbewust: het lijkt al alsof jullie nu al de samenwerking zoeken.”

We hebben meer showcases van circulariteit nodig. Harm Edens, presentator

Ook keek hij uit naar het vervolg van het project. “Zorg ervoor dat dit Pharos-gebouw net als in de oudheid weer een vuurtoren wordt. Meerdere vuurtorens vormen samen een lichtlijn. In plaats van licht lijkt het me fantastisch dat dit Pharos-gebouw het toonbeeld van circulariteit wordt en deze boodschap in het land doorvertelt. Want hiervan hebben we veel meer showcases nodig.”