Geen gasaansluiting in voormalig CBS-kantoor

In en om het voormalige kantoorgebouw van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg komen zo’n 230 woningen en appartementen zonder gasaansluiting.

Hiervoor gaan de ontwikkelende aannemer Schouten en gebiedsontwikkelaar BPD zorgen. Zij hebben eind januari het pand officieel overgenomen van het Rijksvastgoedbedrijf, nadat ze het gebouw en de grond in 2014 hebben gekocht. Ze transformeren dit gebied tot de duurzame, groene en kindvriendelijke wijk Park 070.

Hergebruik bouwmaterialen

Hiervoor ontmantelen ze binnenkort het leegstaande gebouw, dat met ruim 60.000 m2 het grootste kantoorpand van Nederland is. “Deze ontmanteling vindt de komende paar maanden plaats”, vertelt BPD-regiodirecteur Patrick Joosten. “Enkele bouwmaterialen die tijdens de ontmanteling beschikbaar komen, hergebruiken we in de woonwijk.”

Zo transformeren ze het gebouw en de grond eromheen tot een duurzame, groene wijk, met zo’n 230 woningen en appartementen. De onderliggende kelder geldt hierbij als stallingsgarage. Behalve gasloos wordt deze nieuwe wijk Park 070 ook autoluw. “Door de woningen niet van een gasaansluiting te voorzien, sluiten we aan bij de huidige actualiteit.”

Bewoners betrekken

Park 070 ligt op een plek tussen Voorburg en Den Haag. “Bij de transformatie van dit type binnenstedelijk gebied, is het gebruikelijk de omwonenden te betrekken”, vertelt Chris Schouten van Schouten. “Ze hebben jarenlang tegen het leegstaande kantoorgebouw gekeken. Het is belangrijk dat mensen die de locatie kennen, kunnen meedenken over de nieuwe plannen.”