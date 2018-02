Modulaire en duurzame woning wint projectprijs

De Reynaers Projectprijs is gewonnen door BILT in Utrecht. De modelwoning, een ontwerp van het team van BILT, werd gerealiseerd door Huijberts gevelbouw. De modulaire woning werd in 2 maanden tijd op het Kubuseiland in Leidsche Rijn Utrecht gerealiseerd.

Opvallend aan de woning is dat hij eenvoudig kan meegroeien en -krimpen met de wensen van de bewoners. De toegepaste onderdelen worden geprefabriceerd en op de bouwplaats geassembleerd. Het huis is onderhoudsvrij en levert energie.

Architect Hans Sluimer is initiatiefnemer van het innovatieve bouwsysteem, dat hij samen met een team van ingenieurs en leveranciers ontwikkelde. “BILT maakt zeer diverse woningen mogelijk, qua grootte vorm, indeling en afwerking”, vertelt architect Max Brobbel.

De jury van de Reynaers Projectprijs was gecharmeerd van de bijzondere compositie, uitgekiende detaillering en maatschappelijke relevantie van het bouwconcept. “Stapelen met standaard elementen kan een bijzondere ruimtelijke beleving opleveren. Dat blijkt uit de modelwoning met het bouwsysteem BILT. Gesloten elementen bekleed met hout worden afgewisseld met grote, transparante vlakken met aluminium puien die deels ook te openen zijn.”