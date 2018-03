Comfortabele en energiezuinige werkomgeving

Een pilot in een BREEAM-NL In-Use gebouw combineert twee innovaties om een gezonde en persoonlijke werkplek te creëren. Strukton PULSE en de Ahrend Comfortwerkplek werden aan elkaar gekoppeld om comfort te verhogen en energiebesparing te realiseren.

Het project duurde een half jaar. De werkplek- en ruimtecondities werden door het digitale platform Strukton PULSE gemeten en vastgelegd. In de uitkomst blijkt dat de voordelen tweeledig zijn. Ten eerste beoordeelden gebruikers het comfort hoger als het klimaat individueel ingesteld kan worden. Daarnaast werd een besparing van ruim 10% op het energieverbruik behaald.

Om het energieverbruik te meten werd de testruimte op een vaste basistemperatuur gezet. De ruimtetemperatuur werd stapsgewijs verhoogd in de zomer en verlaagd in winter, om te bepalen hoeveel energiebesparing bereikt kan worden zonder dat dit gevolgen heeft voor het persoonlijke comfort.

Gebruikers verwarmden of koelden de werkplek zelf. Het energieverbruik dat hiervoor nodig is, werd middels het sofware platform PULSE gemeten en vastgelegd. Het totale energieverbruik is met analysesoftware vergeleken met het verbruik zonder de Comfortwerkplek. Daarnaast is met dagelijkse enquêtes de comfortbeleving bij gebruikers gemeten.