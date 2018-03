Funderingsvloer met bescheiden aanlegdiepte

De Hectar funderingsvloer is een EPS bekistingsvloer, afgestort met (staalvezel)beton. De bekistingsvloer bestaat uit EPS randkisten en 2x 100mm EPS vloerplaten met een berekende druksterkte en isolatiewaarde (Rc ≥ 5,5).

Kenmerken van de funderingsvloer zijn onder andere het ontbreken van een verticale vorstrand, gevormd door de horizontale uitkraging van de randkist. Hierdoor is de weg van de vorst tot onder de constructie groter is dan 80 cm.

De randkist is zo ontworpen dat onder de buitengevels een versterkte strook beton is. Bij een gemetseld buitenblad worden in de randkist boven de betonneus nokken van speciaal ontwikkeld ultra-lichtbeton geplaatst. De oplegnokken zorgen voor een koudebrugvrije constructie.

Geringe aanlegdiepte

Vuilwaterleidingen en de meterkastdoorvoeren worden in het zandbed ingegraven en gaan via de kortste weg naar buiten. In de bovenste laag van de EPS vloerplaten is het mogelijk om sleuven voor overige leidingen in te frezen. De vloer kan worden gefundeerd op staal of op palen. Bij een palenfundatie worden in de randkist prefab wapeningskorven gelegd. In combinatie met staalvezelbeton kan in weinig tijd een complete en hoogwaardige vloer worden gemaakt. Daar komt bij dat het meteriaal snel leverbaar is en de kosten lager zijn dan bij een traditionele vloer met funderingsstroken.