Toekomstbestendige ventilatieconcepten in de spotlight

“Door 4 doordachte woonconcepten te tonen laten we bezoekers tijdens Building Holland zien dat wij voor ieder nieuwbouw- of renovatieproject een oplossing bieden”, vertelt marketingmanager Hendrik Dejonghe van Duco. “Een actieve blikvanger op de stand wordt de DucoBox Energy: een nieuwe ontwikkeling van Duco die meteen als de stilste WTW-unit van Europa wordt gezien.”

De unit maakt onder andere gebruik van een 2-zone regeling. Daarnaast worden bewegingen van de bewoner gevolgd en bepalen sensoren op welk moment ventilatie aan de orde is.

Een tweede blikvanger op de stand is de ventilatiewarmtepomp DucoBox Eco. Ook deze unit beschikt over 2 zone regeling. Verder is er sprake van een flexibele opbouw. Er is keuze voor koppeling aan een cv-ketel, boilervat, combinatie van beide of zelfs een all-electric oplossing.”

