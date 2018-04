Nieuwe huurders voor eerste kantoorgebouw EDGE Technologies

De eerste drie huurders zijn binnen voor het EDGE Olympic-kantoorgebouw. Ebbinge, EVBox en Software Improvement Group (SIG) nemen hun intrek vanaf eind mei 2018.

EDGE Olympic krijgt vorm op de Amsterdamse Zuidas en bouwt voort op de bestaande constructie van Olympic Plaza. De bestaande materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Het gebouw wordt in mei opgeleverd, waarna 11.100 m2 aan verhuurbaar vloeroppervlak vrijkomt.

De nieuwe huurders zaten al in Amsterdam en waren op zoek naar een energiezuinig en duurzaam kantoorgebouw. Zij kunnen niet alleen gebruikmaken van de fysieke kantoorruimte maar krijgen ook toegang tot een geavanceerde digitale infrastructuur waarmee ze het gebouw kunnen beheren.

Dit is het eerste kantoorgebouw van EDGE Technologies. Zij kondigde ook twee nieuwe projecten aan in Nederland en Duitsland. Voor EDGE Olympic worden een BREEAM-NL Excellent en WELL Gold-certificaat nagestreefd.