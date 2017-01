Corporatie transformeert woonwinkel naar woningen

Het voormalige kantoor van de Eindhovense wooncorporatie Woonbedrijf is veranderd in een complex met 48 appartementen.

Deze corporatie is begin 2016 verhuisd van 4 locaties naar een nieuw kantoor in de binnenstad van Eindhoven. Woonbedrijf heeft in haar oude kantoor en woonwinkel aan de Europalaan gezorgd voor 28 appartementen: 9 maisonettes, 19 studio’s en 20 appartementen met een slaapkamer.

All-electric woningen

De woningen hebben energielabel B of hoger. In de woningen is geen gasleiding aangelegd. De verwarming en warmwatervoorziening gaat helemaal elektrisch: een luchtwarmtepomp zorgt ervoor dat de warmte uit de afgezogen lucht wordt hergebruikt voor de ruimteverwarming en het verwarmen van warm tapwater. Zonnepanelen op het dak voorzien de verlichting van de algemene ruimtes van stroom. Dit bespaart energie en kosten voor de bewoners. Veel bruikbare materialen, zoals kozijnen, deuren, schakelmaterialen en wastafels, zijn hergebruikt in de woningen. Verder zijn de onbruikbare materialen op een duurzame manier gesloopt zodat ze gerecycled kunnen worden.

10 zorgwoningen

10 woningen zijn verhuurd aan cliënten van zorgpartijen. Woonbedrijf ziet het als haar maatschappelijke taak om kwetsbare doelgroepen, zoals mensen die woonbegeleiding nodig hebben of reïntegreren, betaalbare en beschikbare huisvesting te bieden. De aangesloten zorgpartijen Neos, Leger des Heils, St Annaklooster en Het Venster zorgen voor de woonbegeleiding vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid en begeleiden deze kandidaten naar zelfstandig wonen. Zo kunnen ze hun cliënten in deze woonvorm goed monitoren. Bouwbedrijf Van Rijswijck is in februari 2016 met de werkzaamheden gestart. Begin december zijn de eerste sleutels uitgereikt. Over de gedane kosten wilde de corporatie geen mededelingen doen.

101 woningen in kantoor Willemstraat

Voor de kantoor aan de Willemstraat wacht dezelfde bestemming. Hier komen 101 studio’s van 18 m2 tot 52 m2. Hierbij wil Woonbedrijf 79 zogeheten Spaceboxen gaan hergebruiken. Deze Spaceboxen stonden als tijdelijke woonruimten voor onder meer studenten op het terrein van de TU/e. Deze werkzaamheden starten in de loop van 2017. Wat betreft de 2 andere gebouwen heeft Woonbedrijf bij in het ene geval de huur opgezegd en in het andere geval het kantoorgebouw te koop gezet. Het laatstgenoemde gebouw staat op een industriegebied en is volgens de corporatie niet geschikt om te transformeren naar een appartementencomplex.