Uitbreiding en renovatie met natuurlijk verouderend materiaal

Bij de renovatie en nieuwbouw van het Naturalis Biodiversity Center kiest dit Leidse museum voor de toepassing van materialen, die op natuurlijke wijze verouderen.

Het gaat hierbij om materialen als natuursteen, beton, glas, staal en eikenhout. Daarnaast refereert Neutelings Riedijk Architecten in haar ontwerp aan de dieren- en plantenwereld: de gevels en het plafond van de hal worden gemaakt van duurzame materialen en bestaan uit 3-dimensionale elementen, die samen een bladerpatroon vormen. Ook de glaskroonconstructie bestaat uit duurzame materialen.

Gebouwen slimmer maken

“De combinatie van nieuwbouw en renovatie met een duurzaam resultaat sluit aan bij onze filosofie van gebouwen slimmer maken”, legt J.P. van Eesteren-directeur Marco Peppel. Zijn bedrijf is gisteren gestart met de realisatie van dit gebouw. Het project is een combinatie van nieuwbouw en renovatie van de bestaande gebouwen. Het omvat zo’n 38.000 m2, waarvan zo’n 18.000 m2 renovatie van het bestaande gebouw is. Daarnaast komt er een nieuw laboratoriumgebouw van zo’n 3.000 m2 en krijgt het museum circa 17.000 m2 aan nieuwbouw erbij.

Duurzame ventilatie

Ook in de gebruikte installaties staat duurzaamheid centraal. Zo realiseert installatiecombinatie ULC-Kuijpers, die de complete gebouwinstallatie zal uitvoeren, in de tentoonstellingszalen de nieuwste vormen van duurzame ventilatie en krijgt het complex een eigen warmte/koude-opslag. Het nieuwe Naturalis Biodiversity Center gaat het museum, alle laboratoria- en onderzoeksfaciliteiten, kantoorruimte en de volledige natuurhistorische collectie van 42 miljoen objecten onder 1 dak. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2018.