15 huurwoningen in Aarlanderveen gerenoveerd

Aannemer Rutges Vernieuwt heeft afgelopen maand de renovatie van 15 huurwoningen afgerond van woningcorporatie Wonencentraal in het Zuid-Hollandse dorp Aarlanderveen.

Het gaat hierbij om woningen aan de Kerkvaartsweg (zie foto). Naast de nieuwe kozijnen met HR++glas konden de bewoners tegen minimale huurverhoging dak- en spouwmuurisolatie laten aanbrengen. 3 woningen hebben hiervoor niet gekozen: bij 2 woningen was dit bouwtechnisch niet mogelijk, 1 woning heeft ervan afgezien. Daarnaast is mechanische ventilatie in de woningen toegevoegd, enkele cv-installaties geplaatst en zijn gevels en daken onder handen genomen. Dankzij deze maatregelen zijn deze woningen gestegen naar een gemiddeld energielabel B. De werkzaamheden zijn in oktober begonnen en vlak voor kerst afgerond.

Energielabel D ondanks renovatie

Sinds begin deze week is Rutges Vernieuwt aan de slag gegaan met 23 woningen in de Jacob van Damstraat, in hetzelfde dorp. Voor deze woningen geldt hetzelfde recept, maar slechts 12 bewoners hebben voor het volledige isolatiepakket gekozen. Hierdoor blijft de woningen gemiddeld energielabel D behouden, slechts enkele woningen stijgen naar energielabel B. Deze werkzaamheden dienen in maart afgerond te zijn.