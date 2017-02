Energieneutraal flatgebouw in De Bilt

Eind januari heeft Woningstichting SSW het flatgebouw aan de Van Houtenweg in De Bilt verduurzaamd van energielabel F naar nul-op-de-meterniveau.

Op de flat – met 28 woningen – staan inmiddels 226 zonnepanelen. Verder beschikken de woningen over driedubbel glas, individuele balansventilatie in combinatie met warmteterugwinning en collectieve warmtepompen. Daarnaast heeft uitvoerder Heijmans de woningen geïsoleerd. “We zijn erg trots op dit project”, laat SSW-directeur/bestuurder Jessie Bekkers-Van Rooij weten. “We investeren in energiebesparende maatregelen, die zorgen voor een verlaging van de energielasten van onze huurders.”

Van energielabel F naar A

Ook de 36 appartementen in het flatgebouw aan de Van Erpweg hadden energielabel F. Dankzij ingrepen aan de gevels, kozijnen en daken en mechanische ventilatie is dit gebouw inmiddels opgewaardeerd naar energielabel A. Om technische en financiële redenen kon de renovatie volgens SSW niet energieneutraal worden uitgevoerd.

Navolging

Beide renovaties zijn uitgevoerd door De Verduurzamers, een samenwerkingsverband van Heijmans, Talen Vastgoedonderhoud, Agnova Architecten en Trecodome. “Dit krijgt zeker navolging, want de overheid wil meer milieuvriendelijke en energieneutrale woningen”, aldus architect Jeroen Osendarp.

Foto: illustratie van de flat aan de Van Houtenweg in De Bilt (Bron: SSW)