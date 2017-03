Leegstaand pand maakt ruimte voor studio’s en appartementen

In de buurt van het centraal station in Sittard wil Camelot Real Estate een leegstaand kantoorpand omvormen naar een complex met studio’s en appartementen.

Deze woonruimtes worden volledig gemeubileerd en gestoffeerd opgeleverd. Mede door de locatie is het daardoor een goede plek voor studenten en nieuwe en/of tijdelijke werknemers van het bedrijvencluster Chemelot. Ook zijn ze ideaal als snelle woonoplossing.

Energielabel A als ondergrens

Als leegstands- en vastgoedbeheerder richt Camelot richt zich vooral op pandtransformaties om leegstaand vastgoed een tweede leven te geven. “Naast het traditioneel beheren en beveiligen van leegstaand vastgoed hebben we ons gespecialiseerd in het adviseren, beheren en investeren in het ombouwen van overbodig commercieel vastgoed naar betaalbare woonruimte voor starters en studenten”, vertelt Camelot-ontwikkelaar Olaf Terpstra. “Hierbij beogen we altijd minimaal energielabel A te behalen, dat beschouwen we als onze ondergrens. De exacte invulling verschilt per locatie.” Het bedrijf streeft naar transformeren. “Maar dat hangt ook af van de economische haalbaarheid. Anders kiezen we ervoor om het pand te slopen en een nieuw gebouw neer te zetten. De panden op aantrekkelijke locaties die we kunnen transformeren, worden namelijk schaars.”

Oplevering project eind 2019

Nadat Camelot in overleg is gegaan met de gemeente Sittard-Geleen, gaat het bedrijf met het pand aan de slag. Naar verwachting wordt het project eind 2019 opgeleverd. Camelot heeft het kantoorpand gekocht van Green Real Estate.

Beeld: voorlopige illustratie van het pand.